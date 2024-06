Mostra van Gogh a Palazzo Dalla Rosa Prati aperta fino al 23 giugno

Ultimi due weekend per visitare la mostra Van Gogh Multimedia e la stanza segreta in corso sino al 23 giugno a Palazzo Dalla Rosa Prati di Parma, che in 5 mesi ha registrato oltre 18mila presenze. La particolare formula dell’esposizione, multimediale e con opere, ha attratto numerosi visitatori che hanno potuto osservare alcune opere di collezioni private, mai esposte prima.

L’esposizione, prodotta da Navigare srl con il patrocinio del Comune di Parma, della Regione Emilia-Romagna, con la curatela di Vincenzo Sanfo, ripercorre la storia di van Gogh attraverso due percorsi paralleli: una parte multimediale e immersiva, dedicata alla sua inconfondibile arte, e l’altra, con 52 opere originali provenienti da collezioni private, di cui 13 di van Gogh e le restanti di altri 17 artisti che con lui condivisero percorsi artistici e di vita, o che per lui furono modelli di riferimento, tra questi: Emile Bernard, Fernand Cormon, Anton Mauve, Paul Monticelli, Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin, Constant Troyon.

Tra le opere in mostra firmate da van Gogh, si segnala la celebre heliogravure L’homme à la pipe – Ritratto del dottor Gachet mentre, una sezione dedicata, evidenzia la relazione intercorsa tra il Giapponismo e l’arte del pittore olandese, con opere di Hiroshige e Hokusai.

Van Gogh Multimedia e la stanza segreta è visitabile tutti i giorni con orario continuato dal lunedì al venerdì: ore 9.30 – 19.30; sabato, domenica e giorni festivi ore 9.30 – 20.00.

Per informazioni www.navigaresrl.com