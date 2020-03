La Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) ha reso noto che Manfredo Squeri, medico ospedaliero in pensione, che lavorava come medico responsabile del reparto di Medicina alla Casa di cura Piccole Figlie di Parma, è morto per Coronavirus.

E’ il 19/mo medico in attività deceduto per Covid-19 in Italia.

