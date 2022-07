Musica in Collina: domenica 17 Luglio a Sala Baganza il Trio d’Ance de La Toscanini

Dopo il tutto esaurito fatto registrare da La Toscanini Next nel concerto di apertura, domenica 17 luglio “Musica in Collina” torna con il Trio d’Ance della Filarmonica, con una performance che spazierà dal ‘700 al ‘900, da Mozart a Ibert e Veress. Il secondo concerto della rassegna realizzata da La Toscanini in collaborazione con i cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo), avrà per teatro sempre il Cortile interno della Rocca Sanvitale di Sala Baganza, dove a partire dalle ore 21 si esibiranno Gian Piero Fortini (oboe), Daniele Titti (clarinetto) e Davide Fumagalli (fagotto) con un programma tutto da ascoltare.

Nozze, cerimonie accademiche, onomastici illustri e visitatori eccellenti, nel Settecento divorano gran portate di serenate, notturni, divertimenti e apprezzano oltre ogni dire lo sbuffo sonoro e squillante delle fanfare per fiati. Durante le brillanti estati salisburghesi questi strumenti sono molto amati e Mozart ne è un grande estimatore. I suoi Divertimenti, che verranno eseguiti dal Trio d’Ance, sono stati composti nel 1783 e rappresentano pagine piacevoli, leggere e al tempo stesso complesse. Dal barocco si passerà poi al XX secolo con le musiche del francese Jacques Ibert che predilige i fiati e si dimostra un maestro nell’uso delle sonorità. I suoi Cinq Pieces en Trio del 1935, rivelano un carattere leggero che ben si sposa con la loro breve durata. Del 1957 è, invece, la Sonatina dell’ungherese Sándor Veress. L’Allegro giocoso è ispirato dalle danze popolari, mentre nel secondo movimento le frasi melodiche s’intrecciano con un raffinato gioco di accenti per arrivare ad un finale con l’indicazione del tempo “tanto allegro, quanto possibile” che conquista l’attenzione per i suoi cambi di tempo mozzafiato e la vivacità delle continue ripetizioni di note

La prossima tappa della rassegna sarà in piazza in piazza Fornia a Monticelli Terme (Montechiarugolo), dove venerdì 22 luglio alle 21 tornerà sul palco La Toscanini Next, questa volta in versione Ensemble, che proporrà brani di Paul Desmond, Glenn Miller, Nino Rota, Duke Ellington, Henghel Gualdi ed Ennio Morricone. E sempre “La Toscanini Next”, sotto la direzione di Catino, sarà protagonista del quarto appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Filinum, che avrà per teatro la suggestiva Villa Caumont Caimi a Felino, dove a partire dalle ore 21 di venerdì 29 luglio si eseguiranno brani di George Gershwin, Paul Simon-Art Garfunkel, Renato Carosone, Duke Ellington e Leonard Bernstein.

Terminate le ferie agostane, la rassegna riprenderà a settembre con gli ultimi due concerti. Il primo domenica 4 settembre alle 21 nella splendida Corte Agresti di Traversetolo con la performance del “Quartetto d’Archi La Toscanini” composto dai violini di Caterina Demetz e Sara Colombi, dalla viola di Carmen Condur e dal violoncello di Vincenzo Fossanova. Il programma della serata prevede musiche di Giovanni Battista Viotti, Joaquín Turina e Alexander Borodin. Il secondo e ultimo appuntamento è per domenica 18 settembre alle 21 al Teatro Crystal di Collecchio con il “Duo d’Archi La Toscanini” formato da Mihaela Costea (violino) e Antonio Mercurio (contrabbasso). Un gran finale con le note di Georg Philipp Telemann, Reinhold Moritzevič, Glière, Emil Tabakov, Fritz Kreisler, Vito Mercurio e Astor Piazzolla.

Il biglietto intero per ogni concerto ha un costo di 10 euro, che scende a 5 euro per gli under 30. Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi alla biglietteria del Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” (Viale Barilla 27/A – Parma) telefonando allo 0521 391339, inviando una mail biglietteria@latoscanini.it. I biglietti possono essere acquistati anche online sul sito www.biglietterialatoscanini.it.