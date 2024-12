Natale in vetrina crociata, il primo coupon venerdì 6 dicembre

Parma celebra il Natale con la 21ª edizione del concorso Natale in Vetrina Crociata, iniziativa che coinvolge scuole, cooperative sociali, società sportive, scuole di calcio e punti vendita mettendo al centro la maglia bianco-crociata del Parma Calcio 1913 e i colori della città.

Ideato dall’Associazione I Nostri Borghi in collaborazione con Parma Calcio 1913 e Ascom Confcommercio, la manifestazione ha il patrocinio del Comune di Parma e il sostegno di Avis Comunale, CSI, Cerb Tardini, Galloni Costruzioni, Valenti 1948, Sanitaria Baialuna, Archimmagine, Studio Radiologia Pasta e Laboratorio Spallanzani.

Momento ideale per unire creatività, valori sportivi e tradizione, il concorso quest’anno sarà ispirato al ritorno del Parma in Serie A e ai cento anni dello Stadio Tardini. Come sempre sono stati realizzati progetti a tema esposti nei negozi cittadini; allestite dal 6 dicembre al 12 gennaio, le vetrine si potranno votare tramite i coupon con l’elenco dei partecipanti, che saranno pubblicati sulla Gazzetta di Parma ogni martedì e venerdì, da compilare e da inserire nelle urne all’interno dei negozi.

Saranno tre le categorie premiate: Premio Popolare per la vetrina con il maggior numero di voti popolari, Premio Artistico per il miglior allestimento, assegnato da una giuria esperta, Premio Prosa/Poesia per la migliore composizione ispirata al Parma Calcio, con preferenza per il vernacolo parmigiano. La giuria sarà composta da Marco Bosi (Comune di Parma), Alberto Dalla Tana (Tv Parma), Giuseppe Milano (Gazzetta di Parma), Giancarlo Ceci (decano dei giornalisti), Lorenzo Fava (SportParma.com) Andrea Marsiletti (ParmaDaily), Enrico Maletti (Parma In Dialetto), Maurizio Trapelli (Al Dsevod, maschera di Parma), Guglielmo Trupo (ParmaToday), Paolo Grossi (giornalista sportivo), Ivo Dalla Bona (presidente Parma Club Collecchio, Angelo Manfredini (Centro di Coordinamento Parma Club), Fabrizio Pallini (presidente I Nostri Borghi), Giuseppe Squarcia (Parma Calcio, rapporti con la tifoseria).

I vincitori riceveranno buoni per materiale didattico e tutti i partecipanti riceveranno una maglia bianco-crociata e un biglietto gratuito per assistere a una partita del Parma. Il conteggio delle schede si terrà il 13 gennaio 2025, festa di Sant’Ilario, mentre la premiazione è prevista per il 15 gennaio al cinema Astra. Le immagini delle vetrine saranno pubblicate sul sito www.inostriborghi.it

Iniziativa che coinvolge tutta la città, Natale in Vetrina Crociata è molto più di un concorso: è un modo per celebrare la solidarietà, i valori sportivi e la creatività di Parma, dove ognuno può contribuire a un Natale che unisce generazioni e tradizioni.