NDA – Nucleo Difesa Animale: corso di formazione per la conoscenza del benessere animale

La sala conferenze del Duc ha ospitato il corso di formazione rivolto ai volontari che costituiscono il N.D.A. – Nucleo Difesa Animali del Comune di Parma. La formazione ha previsto una approfondita analisi e conseguente conoscenza del nuovo regolamento benessere animale.

Il Nucleo difesa animale è un progetto realizzato grazie al Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento degli animali sul territorio di Parma che ha promosso la costituzione di un nucleo operativo di volontari operativi per prevenirlo, contrastarlo e quindi tutelare gli animali da questo fenomeno.

I volontari sono impegnati sul campo con attività a supporto della comunità per ciò che riguarda il rispetto e la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza in ambito urbano e, proprio per questa importante ma altrettanto delicata attività il Settore Benessere Animale del Comune di Parma ha organizzato un apposito percorso formativo.

All’appuntamento era presente anche l’Assessora al Benessere Animale Nicoletta Paci che ha voluto ringraziare i numerosi volontari per la loro preziosa collaborazione “Siamo tra le prime città italiane ad istituire un intervento capillare e costante sulla sicurezza e sul benessere degli animali del territorio. La costituzione del NDA di Parma ha comportato una chiamata ai cittadini e alle cittadine affinchè spendessero tempo ed energie in difesa dei nostri amici a quattro zampe e a diffondere e sostenere una cultura di rispetto e rapporti equilibrati tra umani ed animali nel nostro Comune. Vedervi numerosi e partecipi a questo momento di formazione ci rende orgogliosi della scelta intrapresa e fiduciosi che da questo progetto nasceranno buoni frutti”

La sede di NDA è al Canile Municipale, per chi volesse informazioni può contattare l’ufficio benessere animale al n. 0521.218483 o mail a benessere.animale@comune.parma.it