Nella mensa del Campus Scienze e Tecnologie un nuovo approccio alla nutrizione sostenibile

Un nuovo approccio alla nutrizione sostenibile nella mensa del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma: una nuova testimonianza dell’attenzione dell’Ateneo alla sostenibilità. Il progetto di riqualificazione (EDSUSDIETS) è stato coordinato dalla docente di Nutrizione umana Francesca Scazzina con la partecipazione di studiose e studiosi dell’Unità di Nutrizione umana del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco: Alice Rosi, Beatrice Biasini, Cinzia Franchini, Damiano Callegaro e Lorenzo Stella

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto PNRR ON FOODS

In collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ER.GO e l’azienda Cimas Ristorazione srl, e grazie ai suggerimenti raccolti tramite un’indagine preliminare condotta tra studentesse e studenti, sono stati introdotti in mensa significativi miglioramenti proprio nell’ottica della nutrizione sostenibile. Tra questi l’aumento dell’offerta di piatti a base vegetale, la riduzione dell’impatto ambientale incentivando l’acquisto dei piatti sostenibili (in termini di emissione di gas a effetto serra e utilizzo di acqua), l’identificazione con logo specifico delle pietanze che rispettano determinati criteri nutrizionali e ambientali (e quindi classificate come “sane e sostenibili”) sia nel menù del servizio ristorativo sia direttamente nella linea di servizio della mensa, la sensibilizzazione delle utenti e degli utenti attraverso l’utilizzo di poster educativi, la realizzazione di percorsi colorati che guidano studentesse e studenti verso la composizione di un “vassoio” o pasto equilibrato e sostenibile.

Il progetto include anche un monitoraggio in termini di piatti acquistati e piatti sprecati, per arrivare poi a valutare l’efficacia dell’intervento messo in campo e il suo impatto sulla quantità di scarto giornaliero.