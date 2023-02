Nella sede del Circolo “Il Borgo” incontro sul tema della “sovranità energetica europea”

Giovedì 23 febbraio alle ore 18.00 nella sede del Circolo si terrà un incontro dal titolo “La sovranità energetica europea”. Giuseppe Iotti del Direttivo de Il Borgo e coordinatore di “Casa Europa di Parma” dialogherà con il prof. Francesco Vetrò, ordinario di diritto amministrativo dell’Università di Parma e già Presidente del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. Si tratta del terzo appuntamento organizzato da “Casa Europa di Parma”, il gruppo di soci de Il Borgo che intende approfondire i principali temi dell’integrazione europea.

Il confronto, di grande attualità visto il forte aumento dei costi dell’energia con le relative conseguenze, partirà dalla constatazione che l’attuale crisi energetica è di tali dimensioni da non poter essere affrontata efficacemente dai singoli paesi europei, nessuno dei quali può dirsi energeticamente autosufficiente.

Dopo molti anni di parole sulle fonti rinnovabili, la UE si scopre molto indietro in questa transizione energetica. Nel corso del dibattito si cercherà di rispondere ad alcune urgenti questioni: ci sono le condizioni per cui la UE possa impegnarsi in modo efficace ed unitario a procurarsi, a beneficio di tutti, le necessarie fonti energetiche dall’esterno e a produrne di rinnovabili all’interno, in misura sufficiente? E’ tecnicamente fattibile una futura indipendenza energetica della UE? O magari lo è a prezzo di una riduzione drastica dei consumi, con le relative conseguenze?

Sarà possibile seguire l’incontro anche sulla Piattaforma Teams. Per richiedere il link per il collegamento inviare una mail a: segreteria@ilborgodiparma.it.