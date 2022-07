Neviano: limitazioni al transito sul ponte sul Rio Chiastre sulla Sp 17

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che lungo il manufatto stradale sul rio Chiastre sulla Strada provinciale 17 “di Traversetolo” in comune di Neviano Arduini è stato istituito il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore a 3,5 t nella fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 17,30 a partire da oggi mercoledì 27 luglio 2022 fino alla conclusione dei lavori in corso.

Il transito a senso unico alternato, con limitazioni di velocita e portata, a partire da oggi, mercoledì 27 luglio 2022, nella fascia oraria dalle ore 8,30 alle ore 17,30.

Restano in vigore sul ponte tutte le altre limitazioni stabilite con precedente ordinanza:

• la sospensione del transito ai veicoli aventi massa complessiva superiore a 44 t

• la limitazione della velocità a 30 km/ora;

• il divieto di sorpasso a tutti i veicoli;

• l’istituzione di transito a senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico, al centro della carreggiata.

Le nuove misure si sono rese necessarie per consentire i lavori di messa in sicurezza del ponte, per risolvere le criticità rilevate dai tecnici nell’ambito del Piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali; i lavori sono stati affidati alla ditta Begani Franco di Palanzano.