Nevicata: gli operatori stradali della Provincia impegnati sulle strade

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che dopo la nevicata di stamattina si circola su tutte le strade provinciali.

Si registra qualche difficoltà in più in pianura a causa della gran quantità di neve caduta in poco tempo e anche a causa della chiusura dell’autostrada A1, che ha riversato il traffico pesante sulla viabilità provinciale.

Tutti i mezzi spartineve e i mezzi spargisale sono entrati in funzione.



Gli operatori stradali della Provincia sono dovuti intervenire direttamente per risolvere alcune criticità legate al transito di trasporti eccezionali che hanno bloccato la circolazione.

Nel comune di Noceto, in corrispondenza dello svincolo tra la Sp 357 e la viabilità Anas, due convogli di 100 tonnellate ciascuno non sono riusciti a salire le rapre e hanno bloccato tutta la circolazione.

Si ricorda che in caso di neve i trasporti eccezionali hanno il divieto di circolare.



Nel Comune di Langhirano, in località Cascinapiano, gli operatori della Provincia hanno anche montato le catene a un camion che si era girato in mezzo alla provinciale, il cui conducente non era in grado di farlo.