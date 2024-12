Nicolas Brigati (SULPL): “Ancora un cambio del comandante della Polizia Locale di Parma?”

Sono vere le voci che darebbero l’attuale comandante della Polizia Locale di Parma lasciare il proprio incarico? Se confermate, sarebbe per Parma un pesante segnale di mancanza di organizzazione e stabilità. ”, così Nicolas Brigati, delegato sindacale del SULPL, che spiega la complessità della situazione in cui versa la Polizia Locale di Parma.

“Da alcune settimane si stanno diffondendo voci che danno un imminente ritorno in Questura di Enrico Usai. Il comandante era stato nominato solo due anni fa – continua Brigati – dopo un ‘valzer’ di comandanti senza precedenti. Se la notizia del ritorno in Questura di Usai venisse confermata – ribadisce – si tratterebbe dell’ennesimo comandante che lascia la stazione di Parma. Come mai? A cosa sono dovuti questi continui cambi? Anche questo Comandante non va bene, visto che a Noi non ha mai dato risposte”.

Nei mesi scorsi il SULPL aveva già chiesto un incontro al sindaco di Parma Michele Guerra per risolvere le problematiche legate al corpo di Polizia Locale e per mettere in atto un piano di rilancio e stabilità. “In campagna elettorale – continua – era stato annunciato un nuovo comando per la Polizia Locale; ad oggi non abbiamo saputo niente e siamo a metà mandato. Erano solo promesse elettorali?”. Brigati evidenzia anche le problematiche legate alla mancanza di veicoli per le pattuglie, e di strumentazioni come palmari, radio, tablet che non sono distribuiti a tutti gli Agenti. Il Trasferimento degli Uffici del Comando in sedi distaccate con diverse criticità nella gestione e nella organizzazione del servizio, le problematiche sulle funzioni di polizia giudiziaria già segnalate e le criticità sulle varie indennità contrattuali della Polizia Locale.

Dal sindacato, se pur arriva un plauso per le nuove assunzioni , viene evidenziata come queste nuove risorse devono essere “tutelate e gestite”.

Ad oggi nessuna risposta è giunta dal Comune di Parma su tutte queste problematiche, pertanto il SULPL ha proclamato lo stato di agitazione della Polizia Locale di Parma, sarà pertanto il Prefetto ad incontrare le parti per verificare la possibilità di risolvere tutte le criticità segnalate, che se non risolte potrebbero portare ad azioni di sciopero dei lavoratori della Polizia Locale.