November Porc 22ª edizione: a Sissa la prima tappa della staffetta più golosa d’Italia

Torna il November Porc, quattro weekend all’insegna del gusto nella Bassa Parmense a cura della Strada del culatello in collaborazione con i quattro comuni coinvolti.

Si parte dal 31 ottobre al 3 novembre a Sissa – dove tutto ebbe inizio 29 anni fa con la prima edizione de “I sapori del maiale” da cui prese poi vita il November Porc – e si prosegue a Polesine (8-10 novembre), Zibello (15-17 novembre) e Roccabianca (22-24 novembre).

November Porc è un’importante occasione di valorizzazione e promozione del territorio della Bassa Parmense, zona in cui vi è una concentrazione di grandi eccellenze: Culatello di Zibello dop, Spalla Cotta di San Secondo e Spalla cruda di Palasone a cui si affiancano il Parmigiano Reggiano e la Fortana del Taro Igt.

A Sissa ci sarà un’anteprima già giovedì 31 ottobre con “Halloween Porc – Festa anni 2000” a cura di Un Po di Torricella.

Poi il classico programma della manifestazione a partire dalla serata del 1° novembre con l’apertura delle tensostrutture nel parco della Montagnola e in piazza Roma con servizio cucina e prodotti tipici, concerti e musica del vivo.

Sabato 2 novembre dalle 9 apertura del Mercato degli antichi sapori con prodotti culinari in arrivo da tutt’Italia; dalle 12 apertura degli stand gestiti dalle associazioni e alle 15 inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità con una banda itinerante. Quindi, in serata, di nuovo spazio agli appuntamenti a tavola e alla musica con Radio Bruno ed i concerti.

Domenica 3 novembre si replica con due dei momenti più attesi.

Al mattino, dalle 9, la dimostrazione pratica della lavorazione delle carni di suino da parte dei maestri norcini di Sissa e al pomeriggio, dalle 15.30, l’estrazione del gigantesco Mariolone da oltre 130 kg che, dopo lenta e prolungata cottura, sarà distribuito a tutti i presenti gratuitamente.

Numerosi, come sempre, gli eventi collaterali.

Tra questi le visite guidate alla Rocca dei Terzi; la mostra “Emozioni. Ricerca della personalità pittorica” di Giuseppe Maria Castellazzi; la scuola dell’acqua, l’evento culturale “Tra la via Emilia e il Po: poesia, musica…e altre storie” con Alberto Padovani e Luca Ariano e poi ancora attività benefiche con l’associazione Lo Scuffiotto e allo stand dell’assessorato alle Pari opportunità e diritti delle persone con attività per la raccolta fondi a favore del Cav, Centro antiviolenza di Parma seguendo il tema “Le ali della libertà”. Confermati anche lo stand dei panificatori e quello della Nuova parrocchia con la vendita benefica di torte per sostenere l’oratorio. Saranno proposte visite guidate alla chiesa dell’Assunzione di Maria Vergine e al borgo storico di Sissa, a cura della Pro loco (presente con uno stand informativo) e la pesca di beneficenza all’oratorio di San Rocco.

Per tutto il mese di novembre, inoltre, i ristoranti del territorio di Sissa Trecasali proporranno menu e piatti a tema November Porc.

L’ingresso alla manifestazione costa 3 euro. Al pagamento sarà consegnato un braccialetto grazie al quale si potrà poi entrare alla festa per l’intero weekend. Ingresso gratis per tutti i residenti nel territorio comunale di Sissa Trecasali; per ragazzi e ragazze al di sotto dei 14 anni; per persone diversamente abili e per il loro accompagnatore.

Sul sito del Comune di Sissa Trecasali (www.comune.sissatrecasali.pr.it) sono disponibili tutte le notizie in aggiornamento con il menu dettagliato proposto negli stand delle varie associazioni.

La dichiarazione

“Sono confermati – commenta Igino Zanichelli, sindaco di Sissa Trecasali – tutti i grandi eventi che, da tempo, caratterizzano la tappa sissese come la dimostrazione di norcineria e la cottura e distribuzione del maxi mariolone. Confermatissimi il Mercato degli antichi sapori, con il meglio della salumeria e dei prodotti d’eccellenza in arrivo da tutt’Italia, e le tante tensostrutture con punti ristoro gestiti dalle associazioni del territorio così come le serate musicali. Celebreremo le tipicità del nostro territorio, a partire dalla Spalla cruda di Palasone. Vi aspettiamo numerosi e già da ora ringraziamo tutti coloro che lavoreranno, in primis i volontari, per la buona riuscita della manifestazione”.