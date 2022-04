Nuova collaborazione tra CNA Parma e Liceo Steam International Olivetti

Si è svolta questa mattina, mercoledì 20 aprile, la conferenza stampa per la firma dell’accordo di collaborazione tra CNA Parma, Liceo Steam International Olivetti di Parma e Proges Educa, società che gestisce l’istituto scolastico. Sede dell’incontro è stato proprio il Liceo Steam International in Via Brigate Julia, 2 a Parma.

Protagonisti di questo appuntamento, oltre agli alunni e all’insegnate e coordinatore del Liceo Steam International Olivetti Stefano Manici, il Preside del Liceo STEAM International Olivetti Giovanni Ronchini, il Presidente di CNA Parma Paolo Giuffredi, il Presidente Proges Educa Marco Papotti e il Responsabile CNA Industria Marcello Mazzera.

Un’iniziativa importante, sviluppata sui prossimi quattro anni, che ha l’obiettivo di avvicinare la didattica scolastica all’imprenditorialità, creando veri e propri laboratori di ricerca e progettazione sul processo di transizione digitale. Un percorso iniziato con la challenge lanciata ai ragazzi da una delle aziende associate a CNA, la Bluwire di Alessandro Ligabue, in occasione del secondo Action Learning Lab: due settimane intensive durante le quali gli alunni sono impegnati a sviluppare un progetto che risponde agli stimoli proposti dall’azienda coinvolta.

Il momento della conferenza non è stato solo l’occasione per raccontare questo nuovo accordo e le basi progettuali su cui si fonda, ma ha anche dato agli studenti stessi la possibilità di presentare il progetto che ha vinto l’Action Learning Lab, evidenziando le potenzialità di questa attività a livello esperienziale, di apprendimento e confronto con il mondo imprenditoriale e non solo.

“Con questa giornata viene sancita una collaborazione alla quale teniamo particolarmente perché attraverso CNA Parma i nostri studenti hanno la possibilità di mettere in pratica quello che imparano a scuola, trasformando così le conoscenze in competenze. Il progetto attivato con CNA in occasione del nostro Action Learning Lab ha permesso agli studenti di toccare con mano come le materie che studiano possono essere applicate nella realtà” sottolinea il Preside del Liceo STEAM International Olivetti Giovanni Ronchini.

Marco Papotti, Presidente Proges Educa spiega che “la convenzione rappresenta una visione comune rivolta all’impostazione di un rapporto diverso tra mondo della scuola, territorio e mondo delle imprese. L’idea è quella di portare le aziende dentro la scuola e ingaggiare i ragazzi nella simulazione di una impresa e nella creazione di prodotti che vanno a realizzare e mettere in pratica le conoscenze apprese”.

Presidente di CNA Parma Paolo Giuffredi: “CNA Parma sta investendo molto sulle scuole, un percorso che vuole portare i ragazzi all’interno delle aziende associate per farli entrare in contatto con il mondo del lavoro, per insegnare loro e farli imparare a utilizzare la professionalità acquisita. L’accordo con il Liceo Steam international Olivetti va proprio in questo senso, un senso di progettualità e futuro per i giovani”.

Responsabile CNA Industria Marcello Mazzera: “CNA Parma ha aderito con grande entusiasmo a questa collaborazione, soprattutto perché abbiamo visto che le tematiche affrontate nel percorso scolastico del Liceo Steam International Olivetti sono proprio quelle che cercano i nostri imprenditori oggi. Questa collaborazione vuole portare le competenze delle nostre aziende all’interno delle classi, per cercare di creare e saldare quel legame tra scuola, territorio e imprenditorialità a cui il Liceo tende e verso il quale CNA Parma punta da anni”.