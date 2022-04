Nuovi giochi bimbi nelle aree verdi cittadine di Parma: investimento da 635mila euro

Con il sopraggiungere della primavera vengono sistemate le aree gioco per i bimbi nelle zone verdi cittadine, con nuove attrezzature e la riqualificazione delle esistenti, dopo uno studio che ha visto nei mesi scorsi la verifica, da parte dei tecnici incaricati, delle aree ludiche e dei giochi presenti sul territorio, in modo da individuare quelli rotti, obsoleti e non più a norma e pensare a aggiungere nuovi elementi dove necessario.

Gli interventi sono stati finanziati dal Comune, assessorato alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche, guidato da Michele Alinovi, per un totale di 635.000 euro.

I lavori di manutenzione straordinaria dei giochi esistenti, iniziati a maggio e terminati a ottobre 2021, hanno comportato un investimento di 310.000 euro per il ripristino e la messa a norma di 81 giochi.

Le operazioni di sistemazione dei nuovi giochi, iniziate a marzo 2022 e il cui completamento è previsto per giugno 2022, comportano un costo di 325.000 euro sostenuto dell’Amministrazione Comunale che riguarderà l’installazione di 46 nuovi giochi in parchi e aree verdi cittadine, nello specifico:

– area verde strada bassa dei Folli (Porporano),

– piazza Buonarroti (Pablo),

– area verde stradello Fogazzaro-stradello Pavese (Paradigna),

– parco Ubaldo Grassi (Rione Colombo),

– area verde via 7 F.lli Cervi e via Martiri di Cefalonia (Cittadella),

– parco Madre Celestina Bottego (Cittadella),

– area verde stradello Madoi-Nattini (Lubiana),

– parco L. Berio (ex Egaddi – Lubiana),

– via Guido Orsi (Botteghino),

– parco delle Magnolie (Pablo),

– area verde stradello Fiorini (Vicofertile),

– area verde via Monte Orsaro (Alberi di Vigatto),

– area verde via Monte Maggiorasca (Corcagnano),

– area verde via Salati (Porporano),

– parco Gelati via Oradur (Lubiana),

– parco Ferrari (Cittadella),

– piazzale Lubiana (Lubiana),

– parco Galeone (Lubiana),

– parco del Dono (Cittadella),

– piazza Sacco e Vanzetti (Baganzola),

– parco Caduti per la Libertà (Corcagnano),

– parco Montermini (Montanara),

– parco F.lli della Pergola (Montanara),

– parco Vezzani (Montanara),

– area verde di Via Orzi Baganza (Molinetto),

– parco Daolio (Golese).

“Abbiamo voluto dare una risposta significativa alle richieste dei cittadini – afferma l’assessore alle Politiche di pianificazione e sviluppo del territorio e delle opere pubbliche Michele Alinovi – per rinnovare e mettere in sicurezza le aree giochi nei parchi e nelle zone verdi della nostra città che rappresentano un elemento importante per la qualità della vita dei bambini, delle loro famiglie e della città tutta. A questo si aggiungono gli interventi previsti di riqualificazione complessiva di alcuni parchi cittadini, come il parco dei Gelsi, il Parco Ducale, il Parco della Cittadella, Il Parco del Naviglio e il parco dei vecchi Mulini, che porteranno anche ad un miglioramento della qualità degli spazi e delle attrezzature dedicate al gioco. L’investimento dell’Amministrazione Comunale per queste aree di socializzazione e svago non si ferma qui: per il 2023-2024 abbiamo infatti già previsto un totale di 700.000 euro dedicati all’acquisto e sistemazione di 90 nuovi giochi che andranno a arricchire le zone ludiche di tutti i quartieri cittadini”.