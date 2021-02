Nuovo attraversamento pedonale, con semaforo a chiamata, in via Traversetolo

È stato attivato in questi giorni un nuovo attraversamento pedonale con semaforo a chiamata su via Traversetolo, nel tratto compreso tra l’uscita della tangenziale del Ducato e strada Pizzetti a Marore.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore alle Politiche di sostenibilità ambientale, Tiziana Benassi, per un’opera che mette in sicurezza gli utenti deboli come pedoni, su una strada particolarmente trafficata come via Traversetolo, in un punto in cui, in passato, non era presente nessun attraversamento pedonale.

L’attraversamento pedonale è dotato di un impianto semaforico a chiamata e garantisce una maggiore sicurezza per i pedoni che devono attraversare la strada, soprattutto per raggiungere le fermate del bus presenti su entrambi i lati della stessa.

I lavori hanno previsto anche interventi sui marciapiedi che sono stati adattati, con apposite rampe, in modo da essere agevolmente utilizzabili anche da persone disabili. È stata tracciata la segnaletica orizzontale e posizionata quella verticale.

L’opera si inserisce nell’ambito degli Interventi di riqualificazione delle fermate del Trasporto Pubblico Locale a cura di Smtp – Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico di Parma – e grazie a fondi messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna – ed è stato realizzato su espressa richiesta da parte del Comune di Parma. L’intervento ha comportato costi pari a 50 mila euro, per metà a carico di Smtp e per metà a carico della Regione.