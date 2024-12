Nuovo consiglio per la Croce Rossa di Soragna: Carmelo Iannello presidente a soli 22 anni, è il più giovane d’Italia

Cambio al vertice della Croce Rossa di Soragna. Eletto un nuovo giovane consiglio direttivo: Carmelo Iannello a soli 22 anni è infatti, il presidente più giovane d’Italia, ed è stato ufficialmente presentato all’Assemblea Nazionale dei giorni scorsi dal presidente nazionale Rosario Valastro.

A supportarlo una squadra affiatata composta dal vice presidente Michele Bussolati, dai consiglieri Silvio Galletti e Monica Tomaselli nonché dal consigliere rappresentante dei giovani Mirko Cattivelli a cui si aggiungono i numerosi delegati e referenti che quotidianamente aiutano.

“La Croce Rossa è un mondo e io mi considero un esploratore dell’associazione. L’ambizione che abbiamo è grande e l’impegno che ci attende sarà tanto per dare alle persone una associazione all’altezza delle aspettative, anche in vista dei 50 anni di fondazione del Comitato nel 2025 – racconta il neo-presidente Iannello”.

“È tempo di ampliare gli orizzonti, di prevedere un futuro nuovo per la nostra comunità. Noi su questo siamo all’opera – conclude Iannello”.

“Non solo ambulanza” il mantra che il neo-eletto Consiglio sta portando avanti. “Vogliamo diversificare, aumentare ed implementare nuovi servizi ed attività per rispondere ai crescenti bisogni della comunità nonché potenziare quelli già esistenti. Sempre più centrali nella vita delle persone saranno: salute, inclusione sociale e protezione civile. Tutto questo sarà possibile con la forza innovatrice dei giovani e sotto la stella polare dei 7 principi fondamentali e del nostro comune denominatore: alleviare le sofferenze umane” commentano i consiglieri.

“Le richieste di aiuto sono ovunque, piccole o grandi, noi le ascoltiamo tutte” recita un noto motto della Croce Rossa Italiana. “Tuttavia per rispondere alle richieste abbiamo bisogno di Volontari, anche noi risentiamo pesantemente dalla mancanza di persone. A maggio 2024 ci era stata addirittura paventata l’ipotesi della chiusura del Comitato. Non possiamo permetterlo, qui infatti rilanciamo l’appello: venite ad aiutare il paese, la nostra e la vostra Comunità, c’è posto per tutti: centralino, trasporti, soccorso, inclusione sociale, protezione civile, attività verso i giovani. Chiedete informazioni, i volontari sono a disposizione” l’appello urgente del direttivo.