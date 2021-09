Occhi (Lega): “La sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico è carente. Il covid ha acuito i problemi”

“Quanto l’utilizzo dei mezzi pubblici può essere causa di contagi da Covid-19? Il presidente della Tep Roberto Prada sostiene che i mezzi di trasporto, specie quelli urbani, per tempi di frequenza e considerando il corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza personale, non siano situazioni a elevato rischio contagio. Anzi, le possibilità sarebbero minime rispetto ad altri contesti. Le chiedo di prendere una posizione chiara”.

Così il consigliere regionale della Lega ER Emiliano Occhi ha incalzato l’assessore ai trasporti Andrea Corsini nel corso dell’Informativa sul servizio TPL in corrispondenza con l’apertura delle scuole.

“Non sono né un virologo, né uno scienziato. Gli studi commissionati da Astra dicono che non vi sono evidenze di un livello di rischio superiore rispetto ad aule scolastiche. Ma sono dati forniti da una parte interessata. Io dico che se le misure previste vengono applicate possono ridurre significativamente rischio contagio” ha replicato Corsini.

“Le problematiche che hanno gli autisti sono precedenti al Covid e sono endemiche. La pandemia ha solo acuito queste condizioni. Penso ai controlli e alla sicurezza, che sono gli aspetti che preoccupano maggiormente. Quando i controlli riguardavano solo la verifica del possesso del titolo di viaggio, il sistema era già deficitario. Ora, che si chiede anche un controllo delle mascherine, andremo ancora più in difficoltà. Senza considerare l’impossibilità di gestire il carico nelle ore di punta, quando la calca di persone alle fermate rende inattuabile il compito” ha rilevato l’esponente del Carroccio.

“Gli autisti chiedono infine di ripristinare la chiusura del posto di guida, come era stato fatto nel pieno della pandemia” ha aggiunto Occhi al quale Corsini ha ribadito la linea della Regione: “Abbiamo cofinanziato con un milione di euro la protezione dell’autista blindando la posizione di guida. Non possiamo pensare di non aprire la porta anteriore: serve per areare il mezzo e per evitare la calca dei passeggeri”.