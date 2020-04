Open Day on line dell’Università: quasi 15.000 visitatori in quattro giorni

Sta facendo davvero il pieno di visitatori l’Open Day “Studiare a Parma”, il Salone di informazione e orientamento che quest’anno, per la prima volta, l’Università di Parma ha organizzato on line per l’emergenza coronavirus. Dopo poco più di quattro giorni i dati sono straordinariamente positivi: dal 2 aprile (giorno dell’apertura) a oggi 6 aprile alle 13 (fonte Google Analytics) si registrano 14.854 visitatori e 57.733 visualizzazioni di pagina.

Per quanto riguarda le “provenienze geografiche”, le prime tre regioni restano l’Emilia Romagna, con 5.286 visitatori, la Lombardia, con 3.543, e la Sicilia, con 1.274. Più “staccata” la quarta, il Lazio, con 801 visitatori.

All’Open Day on line non “si arriva” solo dall’Italia: anche il dato dell’estero è molto interessante, con un podio composto da Stati Uniti (217 visitatori), Olanda (27) e Finlandia (19).

I visitatori sono per il 60.1% donne e per il 39.9% uomini.

Per le fasce d’età, quella compresa tra i 18 e i 24 anni raggruppa il 35,7% dei visitatori, quella tra i 25 e i 34 il 26,6%, quella tra i 35 e i 44 il 16,3%.

Il 59,9% dei visitatori si sono collegati da smartphone, il 35,6% da desktop, il resto con tablet.

Numeri di assoluto rilievo, che testimoniano l’apprezzamento per un’iniziativa che quest’anno ha cambiato formula ma ha mantenuto intatti spirito e finalità di sempre: dare un supporto ai giovani e alle loro famiglie in una delle scelte più importanti, come è quella del percorso universitario; dare loro tutte le informazioni utili per permettere loro di arrivare a una decisione ragionata, consapevole e convinta.

Alla visita virtuale dell’Ateneo proposta dall’Open Day on line si arriva dall’indirizzo https://openday.unipr.it/, da cui si raggiunge il sito web “Il mondo che ti aspetta” https://ilmondochetiaspetta.unipr.it/ dedicato alle future matricole. Un sito pensato per raccontare al meglio cosa significa “Studiare a Parma”, e che da qui a luglio sarà il veicolo informativo di punta dell’Università di Parma sulla propria offerta formativa e di servizi guardando all’apertura delle immatricolazioni già fissata per il 16 luglio. Su “Il mondo che ti aspetta” si trovano informazioni costantemente aggiornate, video di presentazione di corsi e servizi, dépliant, guide e molto altro, tutto pensato per chi deve scegliere il proprio percorso di studi. E si possono trovare risposte alle proprie domande e curiosità.

“Il mondo che ti aspetta” veicolerà tutte le info dell’Ateneo fino a luglio, quando sono già fissate due date importanti: il 1° luglio nel Sottopasso del Ponte Romano riaprirà il Welcome Point Matricole, il punto di informazione, comunicazione e accoglienza che tanto successo ha avuto lo scorso anno, e il 13 luglio si svolgerà il consueto “Info Day –Dalla Maturità all’Università” nelle sedi dei diversi Dipartimenti. Il 16 luglio, poi, il via alle immatricolazioni per l’anno accademico 2020-2021.