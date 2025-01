Orientamento attivo: all’Università di Parma 500 ragazzi delle scuole superiori

La carica dei 500 all’Università di Parma. 500 alunne e alunni delle scuole superiori di Parma e delle province limitrofe sono arrivati ieri nella Sede centrale, nel Plesso Kennedy – d’Azeglio e nel Plesso Ospedaliero-Universitario per il primo dei due appuntamenti organizzati in Ateneo nell’ambito del Progetto PNRR di orientamento attivo L’Università in classe: una Bussola per il Futuro 2024/2026.

La giornata era articolata in una serie di incontri di presentazione a cura dei 10 Dipartimenti dell’Ateneo, organizzati con l’obiettivo di raccontare e mostrare a studentesse e studenti cosa si fa all’Università e di contribuire così al loro orientamento alla scelta al termine della scuola secondaria.

Le classi sono state accolte nelle diverse sedi dalla Prorettrice al Diritto allo studio e ai Servizi agli studenti Isotta Piazza e dal Delegato all’Orientamento Giacomo Degli Antoni.

Dopo questo primo appuntamento in centro città ne è previsto un secondo, con le stesse caratteristiche, al Campus Scienze e Tecnologie il 31 gennaio: in quel caso è previsto l’arrivo di oltre mille studentesse e studenti delle superiori, accompagnati sempre dalle e dai loro insegnanti. Anche in quel caso saranno i Dipartimenti a presentarsi e a organizzare le attività, sempre (come nella prima giornata) con organizzazione e coordinamento della UO Orientamento e Job Placement dell’Ateneo.