La situazione nelle parole della prof.ssa Meschi, responsabile degenza Covid del Maggiore. “A Parma 185 i pazienti ricoverati, 125 ancora covid positivi, e 60 negativizzati, ma con necessita di cure prima di far ritorno a casa. Per noi fase discendente, ma fondamentale – sottolinea nella seconda parte dell’intervista la professoressa – il rispetto delle regole per evitare la terza ondata”.