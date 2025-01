Ottolini (Europa Verde): “Il Comune faccia chiarezza sull’aeroporto”

L’inchiesta sull’aeroporto di Parma realizzata da “Mi manda Raitre” rivela a tutta Italia la totale inconsistenza del progetto di rilancio dell’aeroporto voluto dall’Unione Parmense degli Industriali. Con il supplemento di alcune informazioni importanti, che ci consentono di scoprire come, oltre agli 8,5 milioni di euro di capitale della Gazzetta di Parma destinati a ripianare i debiti dell’aeroporto, ce ne siano altri cinque di prestito, garantito da una parte delle azioni del giornale.

Dopo anni di discussioni interminabili, di analisi estenuanti del Piano di Sviluppo Aeroportuale, di osservazioni e controdeduzioni, integrazioni e prescrizioni, terminati con il voto purtroppo favorevole al progetto So.Ge.A.P. nell’ottobre 2023, in attesa di un progetto esecutivo e di un accordo territoriale di cui non parla più nessuno, in Consiglio comunale è piombato il silenzio.

Non c’è silenzio invece sulla stampa, dove continuano ad alternarsi annunci, promesse, appelli e programmi spesso in contraddizione tra loro, come le dichiarazioni di Centerline sull’aeroporto da 700mila passeggeri: un progetto che richiederebbe una nuova lunga procedura di valutazione d’impatto ambientale. Nel contempo, l’unica opzione concreta ancora sul tavolo è il progetto cargo, che potrebbe beneficiare dei 9 milioni di euro ancora disponibili.

Per Europa Verde è necessario fare chiarezza sui progetti di SO.Ge.A.P., anche per le implicazioni di carattere viabilistico, urbanistico ed ambientale dell’aeroporto. Il gruppo consiliare ribadisce quindi la richiesta di una convocazione urgente di una sessione delle commissioni competenti, per un’audizione dei nuovi vertici di So.Ge.A.P., che non hanno ancora incontrato il Consiglio comunale.

Enrico Ottolini (Consigliere Comune di Parma – Gruppo Europa Verde – Verdi – Possibile)