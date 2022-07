Ottolini (Europa Verde-Verdi-Possibile): “Delusione per la nuova Giunta, con l’eccezione di alcune scelte illuminate di tecnici di valore”

La meraviglia estatica di Europa Verde – Verdi – Possibile questa mattina è suscitata più dalle immagini delle galassie primordiali, che dalla composizione della nuova Giunta comunale di Parma.

Al di là delle scelte illuminate di un paio di tecnici di valore, in Comune si è assistito ad una spartizione da manuale piuttosto scontata.

La ricchezza della società civile, che si è espressa in modo significativo anche nel corso dei tanti incontri della campagna elettorale, secondo Europa Verde poteva essere valorizzata meglio.

Anche sull’emergenza climatica e ambientale c’è delusione per non avere valorizzato figure locali, che potevano ricoprire quel ruolo in modo autorevole e competente.

Europa Verde valuterà comunque nel merito l’operato della Giunta, con un atteggiamento tanto collaborativo sugli aspetti condivisi del programma, quanto intransigente sulle posizioni che lo caratterizzano rispetto alle altre forze politiche.



Enrico Ottolini

Consigliere di Europa Verde – Verdi – Possibile