Pallini: “Tra baby gang e risse non c’è più veramente pace a Parma”

L’ultimo fatto è la furibonda rissa verificatasi giovedì in via Verdi (l’ennesima) con feriti, contusi, con una decina di nordafricani che si sono affrontati a calci e pugni poco prima delle 21. Tali accadimenti sono ormai davvero inaccettabili e dimostra quanto si sia lontani a porre dei rimedi seri e concreti su quello che sta diventando un incubo per tutti i residenti della zona .

Abbiamo lanciato decine di allarmi alle autorità competenti, prefetto, questore, sindaco, abbiamo richiesto più volte incontri per parlare e discutere sulla sicurezza, sul decoro, sul fenomeno delle baby gang, della mancata integrazione… incontri sempre rifiutati.

Il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico si è più volte riunito promettendo interventi mirati, studiati e sinergici, ma se questi sono i risultati purtroppo dimostrano il fallimento delle strategie utilizzate. Grande è la delusione e la rabbia dei cittadini che devono ancora subire tali atti di ferocia che sconvolgono un intero quartiere, se non tutta la città.

Dobbiamo sfruttare la straordinaria potenzialità e bravura delle nostre forze dell’ordine per sconfiggere una volta per tutte la brutalità che sta investendo la città. Abbiamo più volte chiesto al sindaco anche in Consiglio Comunale di farsi latore con forza alle autorità a cui è preposta la sicurezza di Parma. Abbiamo più volte chiesto all’amministrazione di migliorare il decoro in via Verdi togliendo il bagno e l’ecostazione, luoghi di aggregazione per tossici ubriachi e sbandati, senza mai essere ascoltati.

Abbiamo chiesto più volte un presidio fisso come deterrente , abbiamo chiesto la presenza attiva dell’esercito, abbiamo chiesto il controllo di esercizi che sono foci di attività illecite con vendita illegale di alcool e altro: mai ascoltati e questi sono purtroppo i risultati. Si aspetta il morto per intervenire drasticamente ed efficacemente?

Non è più possibile accettare queste situazioni di brutalità e prepotenza all’interno della nostra città, che mette a rischio non solo i contendenti ma anche inermi cittadini e turisti che vorrebbero passeggiare e vivere tranquillamente nella nostra città.

Prepareremo mozioni in tal senso.

Fabrizio Pallini, Consigliere Comunale e presidente associazione I Nostri Borghi



