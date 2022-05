Paola Mecarelli (FI): “A Salso più di Far West è logico parlare di colabrodo permanente”

Spesso può capitare in casa di non accorgersi di avere un rubinetto che perde acqua piano e piano, intanto però il contatore segnala un graduale ma inesorabile consumo.

Questa è l’esatta fotografia della nostra Salso dove il contatore dell’amministrazione comunale ha da anni picchi e impennate continue, in negativo. Pertanto è veramente esagerato parlare di Far West dopo il recente episodio di cronaca nera. Una situazione preoccupante che evidenzia che purtroppo non esistono più le cosiddette città a misura d’uomo e che occorre sempre essere reattivi sul fronte sicurezza.

Nel meraviglioso mondo di Fritelli la specialità di casa è proprio il colabrodo dalla vicenda delle terme, al welfare ridotto a spot elettorale, alla guardia medica sparita tra le magagne burocratiche, alla manutenzione stradale optional di stagione. Salso merita molto ma molto di più.

Paola Mecarelli (Forza Italia)