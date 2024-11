Parma, bimbo di 9 anni esce di casa e si perde: rintracciato sano e salvo dai carabinieri

Disavventura a lieto fine per un bambino di 9 anni che dopo essersi allontanato dalla casa genitori per fare un “giretto” e magari incontrare qualche compagno di giochi, perso l’orientamento non è stato in grado di tornare a casa, mettendo in apprensione i genitori. Rintracciato dai Carabinieri su segnalazione di alcuni cittadini è stato riconsegnato ai genitori sano e salvo.

*******

L’episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa, nella zona via La Spezia quando un bambino di 9 anni si era allontanato volontariamente da casa all’insaputa dei genitori per fare un “giretto”.

A lanciare l’allarme sono stati i genitori del ragazzino denunciando la sua scomparsa al 112: “eludendo la sorveglianza della famiglia si era allontanato da casa, aprendo da solo la porta e perdendosi nella zona di via La Spezia”.

La Centrale, ricevuta la descrizione del ragazzino ha avviato il coordinamento delle ricerche, concentrando nella zona diverse pattuglie presenti in quel momento in città, per “coprire” il più celermente possibile la zona nella quale il ragazzino si sarebbe potuto trovare.

Dopo meno di un’ora, a seguito di una segnalazione da parte di alcuni cittadini, che hanno notato il ragazzino vagare senza meta, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente, già impegnata nelle ricerche è immediatamente intervenuta sul posto indicato, a poche centinaia di metri dall’abitazione dalla quale si era allontanato, dove nel frattempo erano sopraggiunti anche i genitori.

Il ragazzino, molto sereno e tranquillo è stato riconsegnato ai genitori, con i quali, mano nella mano è tornato felicemente a casa.

Comando provinciale carabinieri di Parma