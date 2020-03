“Parma Capitale della Cultura 2020” sospesa. Guerra e Borgonzoni: “Si sposti nel 2021”

A causa del coronavirus “Parma Capitale della cultura 2020” è stata sospesa.

Non è stato deciso fino a quanto durerà questa sospensione. Potrebbe riprendere appena prima o dopo l’estate.

Deciderà il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini.

Rimane sempre la possibilità di spostarla al 2021.





CORONAVIRUS, BORGONZONI (LEGA): “FRANCESCHINI PROROGHI PARMA CAPITALE CULTURA A 2021”

“Non è possibile vanificare l’investimento, le risorse impiegate dal settore pubblico e dal mondo del privato e il riconoscimento che Parma ha meritato come capitale italiana della cultura. Il blocco rischia di costare al territorio perdite stimate in circa 300mila euro al giorno. Chiedo quindi al ministro Franceschini di prorogare, d’intesa con tutto il mondo della cultura, il titolo al 2021, facendo slittare le candidature già proposte all’anno successivo. E chiedo anche al presidente Bonaccini di garantire massimo sostegno a questa iniziativa. Sono sicura che le altre città già candidate sapranno comprendere l’eccezionalità della situazione e mettere in campo la massima collaborazione”. Così la senatrice Lucia Borgonzoni, responsabile dipartimento cultura della Lega, dopo le dichiarazioni dell’assessore comunale sullo stop a Parma Capitale Italiana della Cultura 2020.