“Chiediamo più sicurezza”: il Controllo di Vicinato Borghesi-Verdi-Garibaldi rilancia l’appello

“La migliore costituzione per qualsivoglia potere, si comprende facilmente a partire dal fine dello stato civile: che non è niente altro che la pace e la sicurezza della vita”. Le parole di Baruch Spinoza risuonano più che mai attuali nel dibattito sulla sicurezza del centro storico di Parma.

Il CDV rilancia con forza la richiesta di un potenziamento delle misure di sicurezza nel cuore della città. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le segnalazioni di disagio e preoccupazione da parte dei residenti e dei commercianti, che chiedono un intervento concreto per garantire la tranquillità e la vivibilità del centro storico.

Il CDV ritiene fondamentale che le istituzioni locali ascoltino le istanze dei cittadini e adottino misure efficaci per contrastare ogni forma di illegalità e degrado.

Tra le proposte avanzate dal Comitato per l’anno 2025 vi sono: l’aumento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con particolare attenzione alle ore serali e notturne; l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle zone più sensibili; la creazione di una rete di collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e amministrazione locale per prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità; la promozione di iniziative di riqualificazione urbana per rendere il centro storico più attrattivo e sicuro.

Il CDV invita tutti i cittadini a far sentire la propria voce e a unirsi alla richiesta di maggiore sicurezza nel centro storico.

Così gli aderenti al Gruppo di Controllo di Vicinato via Borghesi, via Verdi, strada Garibaldi.

Per chi volesse aderire al gruppo CDV del centro storico è possibile scrivere alla e-mail:

CDV.ViaBorghesiVerdiGaribaldi@gmail.com