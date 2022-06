Parma Cittàdella Musica: al via il 7 luglio la terza edizione del festival nell’affascinante cornice del Parco Ducale

Il prossimo appuntamento di PARMA CITTÀDELLA MUSICA, il festival che avrà luogo a luglio e nella quale si alterneranno i live dei più grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, sarà il concerto di ANDREA BOCELLI, artista da oltre 90 milioni di copie vendute nel mondo ed eletto ovunque testimonianza della più alta tradizione vocale italiana, il 7 luglio al Parco Ducale di Parma, uno dei luoghi maggiormente rappresentativi della città emiliana.

Seguirà il live di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI, che l’8 luglio al Parco Ducale presenterà al pubblico i brani del suo ultimo lavoro discografico “DISCOVER” e i suoi più grandi successi.

Il giorno dopo, il 9 luglio, ci saranno i PINGUINI TATTICI NUCLEARI, band che continua a collezionare dischi d’oro, di platino, doppio e triplo platino, per la prima tappa outdoor del loro “Dove Eravamo Rimasti Tour”.

FABRI FIBRA è attesissimo il 12 luglio, appuntamento in cui porterà il suo “CAOS LIVE, FESTIVAL 2022”, mentre il 14 luglio ci sarà IRAMA, uno degli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, per una tappa del suo tour estivo.

Il 19 luglio, invece, sarà la volta di STING, una delle più grandi star della musica internazionale. L’artista britannico si esibirà per la prima volta nella città emiliana, dove porterà sul palco del Parco Ducale il suo “My songs tour 2022” (recupero del 23 luglio 2020 e del 20 luglio 2021).

In occasione della rassegna, per lo svolgimento dei concerti nei giorni 7, 8, 9, 12, 14 e 19 luglio il Parco Ducale rimarrà chiuso per l’intera giornata, ad eccezione dell’area giostre e giochi bimbi che sarà accessibile fino alle 18.

Inoltre, la viabilità verrà modificata in Via dei Farnese e Strada delle Fonderie: in Via dei Farnese – dall’incrocio con Ponte Verdi fino a quello con Borgo Tanzi – e in Strada delle Fonderie è pervista l’istituzione del divieto di circolazione e l’istituzione del senso unico alternato nel restante tratto dalle 14 alle 24 nei giorni 7, 8, 9, 12, 14, 16 e 19 luglio.

Infine, in Via dei Farnese – adiacenza Ponte Verdi – e in Viale Pasini è prevista la destituzione di alcuni stalli di sosta con contestuale istituzione del divieto di parcheggio 0/24 nel periodo da lunedì 4 a martedì 19 luglio.

I biglietti per i concerti di PARMA CITTÀDELLA MUSICA sono disponibili sui circuiti e punti vendita TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com.

Per maggiori informazioni: 0521.993628 – info@parmacittadellamusica.it

I biglietti acquistati precedentemente restano validi per le nuove date.

Il Festival PARMA CITTÀDELLA MUSICA è organizzato da Puzzle Concerti ed Intersuoni, in collaborazione con la Fondazione Teatro Regio di Parma, con il patrocinio e la coorganizzazione del Comune di Parma.