Parma City of Gastronomy: la Cena dei Mille è già sold out

La “Cena dei Mille”, che il prossimo 6 settembre tornerà ad animare il centro storico di Parma, è ufficialmente sold out: esauriti i biglietti disponibili su VivaTicket e presso l’ufficio IAT di Piazza Garibaldi. Irresistibile il richiamo della presenza di due grandi maestri della cucina italiana d’autore come Chicco Cerea ed Enrico Crippa, in arrivo rispettivamente da Bergamo e Alba, città che condividono con Parma l’onore di essere inserite nella lista UNESCO delle Città Creative della Gastronomia. I due chef tre stelle Michelin saranno affiancati in cucina dalla squadra di Parma Quality Restaurants e di ChefToChef Emilia-Romagna Cuochi.

È raggiante chef Massimo Spigaroli, Presidente della Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, che promuove l’evento insieme con il Comune di Parma: «È un risultato eccezionale per Parma, soprattutto se pensiamo che il traguardo dei mille biglietti venduti è stato raggiunto a distanza di poco più di due settimane dall’apertura della prevendita. C’è voglia di stare insieme, di riscoprire il piacere della convivialità, di vivere la città e il suo centro storico in modo diverso, apprezzando sotto le stelle le creazioni in cucina di grandi chef. Per Parma la ‘Cena dei Mille’ ha un valore particolare”.

“Da un lato è uno straordinario volano di promozione, con le eccellenze made-in-Parma che diventano la chiave di accesso per scoprire un territorio che offre molto altro, dall’arte alla musica. Dall’altro è un evento che ha un importante risvolto sociale e che ribadisce la vocazione solidale della nostra cittàː la ‘Cena dei Mille’, infatti, concorre a sostenere economicamente le attività di Emporio Solidale, che aiuta ben 1.600 famiglie tra Parma e provincia. Dalle istituzioni, con cui il dialogo è stato proficuo, alle aziende di filiera al nostro fianco nel progetto del ‘Settembre Gastronomico’, dai guest chef Cerea e Crippa agli chef Parma Quality Restaurants e ChefToChef Emilia-Romagna Cuochi, dagli sponsor ai partner tecnici, il mio ringraziamento va a tutte le persone che si sono impegnate per rendere possibile questo evento straordinario».