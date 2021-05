Parma e Burundi più vicini grazie al progetto: “Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile”.

Il progetto si inserisce nell’ambito di una lunga attività di collaborazione instaurata tra il territorio di Parma e Burundi fin dal 2004 in collaborazione con l’Associazione Parmaalimenta con attività di sviluppo agricolo e di monitoraggio dei progetti e l’attivazione a Bujumbura del Centro agroalimentare Maison Parma, che opera a sostegno dello sviluppo economico degli agricoltori burundesi.

Il progetto “Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile” è stato ammesso ad un finanziamento di 1 milione e 344 mila euro da parte dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo, a seguito della partecipazione all’Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali per la “Promozione dei Partenariati Territoriali e implementazione territoriale dell’Agenda 2030”.

La progettualità si sviluppa nell’arco di 36 mesi e prenderà avvio entro la metà di giugno.

Ne hanno parlato, questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione, Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma; Nicoletta Paci, Assessora alla Cooperazione Internazionale del Comune di Parma; Alessandro Tassi Carboni, Presidente del Consiglio Comunale. Per il Sindaco Pizzarotti si tratta di “un grande risultato per il nostro territorio”. Nicoletta Paci ha ringraziato tutti i partner di progetto, mentre Alessandro Tassi Carboni ha sottolineato come “si tratti di una grande sfida che ci siamo ripromessi di realizzare”.

A seguire sono intervenuti Massimiliano Mazzanti, Ambasciatore Italiano in n Uganda, Ruanda e Burundi (relatore da remoto); Espérance Ndayizeye, Ambasciatrice della Repubblica del Burundi in Italia (relatrice da remoto); Antonio Ragonesi, Responsabile Relazioni Internazionali di ANCI (in collegamento da remoto); Jimmy Hatungimana, Commissaire de Police – Sindaco del Comune di Bujumbura (relatore da remoto – Bujumbura); Désiré Nsengiyumva, Governatore di Bujumbura Rurale (relatore da remoto – Bujumbura)

Hanno, poi, preso la parola i partner di progetto: Silvia Marchelli, Presidente Parmaalimenta; Gabriele Costantino, Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma. Andrea Zappettini, Direttore dell’Istituto Materiali per Elettronica e Magnetismo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IMEM-CNR); Roberto Ranieri, Presidente Azienda Agraria Sperimentale Stuard; Gualtiero Ghirardi, Presidente Provinciale Onorario di CNA Associazione Provinciale di Parma e Presidente Regionale di Ecipar.(da remoto); Andrea Sovani, Fondazione AVSI, capo progetto AVSI in Burundi (relatore da remoto)

La rete di partenariato costituita da enti territoriali, università, enti di ricerca, associazioni di categoria, aziende e soggetti della società civile italiani e burundesi è stata costruita in un’ottica di continuità con i progetti in corso, in base alle competenze specifiche riferite alle attività di progetto e all’esperienza di lavoro sul territorio burundese.

Nel corso della prima missione di una delegazione istituzionale in Burundi nell’aprile 2019 è stata posata, insieme alle autorità locali, la “prima pietra” del Consorzio del Pomodoro che troverà la sua realizzazione, unitamente ad altre attività, in questo progetto finanziato dalla cooperazione italiana.

I partner di progetto locali sono il Comune di Bujumbura (controparte di progetto), la Provincia di Bujumbura Rurale, APE Burundi (Association pour la Promotion de l’Entreprenariat au Burundi) e CASOBU (Cadre Associatif des solidaires du Burundi) mentre i partner italiani sono Parmaalimenta, CNR-IMEM, Università di Parma – Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Fondazione AVSI, CNA Parma e Azienda Agraria Sperimentale Stuard.

L’obiettivo del progetto “Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile” è rafforzare le capacità del Municipio di Bujumbura per lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione del territorio e, nello specifico, condividere le competenze del territorio di Parma sulla filiera agroalimentare, per dar vita al Consorzio del Pomodoro in Burundi come modello di sviluppo sostenibile. Le attività di progetto prevedono percorsi di formazione rivolti a soggetti istituzionali, tecnici del Ministero dell’Agricoltura Burundese ed a giovani vulnerabili, sulla sicurezza alimentare, trasformazione di prodotti derivanti dalla filiera del pomodoro, utilizzo di nuove tecnologie e macchinari, marketing e commercializzazione, prevedendo, al termine della formazione, attività di stage in aziende e accompagnamento per l’avvio di micro attività imprenditoriali.

Di seguito il contributo di ciascun partner allo sviluppo del progetto.

COMUNE DI PARMA – In qualità di capofila di progetto coordinerà le attività dei partner e sarà responsabile della gestione finanziaria e della rendicontazione del progetto. Curerà i rapporti con l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e tutte le attività di comunicazione relative al progetto.

PARMAALIMENTA – Parmaalimenta coordinerà le attività di progetto che si svolgeranno a Bujumbura e darà supporto tecnico e logistico ai partner. Gestirà, assieme al Comune di Bujumbura, la costruzione della sede del consorzio del pomodoro e seguirà i passaggi necessari alla costituzione legale dello stesso. Selezionerà, assieme ai partner locali, i partecipanti alle formazioni previste dal progetto e metterà a disposizione formatori, spazi, laboratori, macchinari e attrezzature per le attività in loco.

AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD – Gli agronomi di Azienda Agraria Sperimentale Stuard supporteranno la strutturazione del consorzio di filiera del pomodoro a Bujumbura nell’ambito del progetto “Maison Parma, il valore del territorio: la filiera del pomodoro e lo sviluppo sostenibile”, e predisporranno uno champ école per la sperimentazione e formazione continua. Grazie alle diverse missioni previste in loco, i tecnici di Azienda Stuard selezioneranno con gli agronomi locali le varietà più idonee alle condizioni pedoclimatiche, individueranno colture per la rotazione studiandone il potenziale produttivo e di sostenibilità. Azienda Stuard, infine, supporterà i partner scientifici nell’implementazione di sensori e del fotovoltaico per l’ottimizzazione delle tecniche di irrigazione del pomodoro.

COMUNE DI BUJUMBURA E PROVINCIA DI BUJUMBURA RURALE – Il Comune di Bujumbura predisporrà una visita istituzionale a Parma per conoscere l’organizzazione della filiera del pomodoro e prendere contatti con le aziende agroalimentari del territorio. La provincia di Bujumbura Rurale coordinerà, insieme a Parmaalimenta e ai partner di progetto, le attività agrarie relative alla parte produttiva della filiera del pomodoro. Entrambe le istituzioni parteciperanno a tutte le fasi del progetto mettendo a disposizione due referenti che agiranno da facilitatori per le diverse attività previste.

FONDAZIONE AVSI – CASOBU – APE – Come partner del progetto Fondazione AVSI, ong presente in Burundi dal 2001, svilupperà un approccio territoriale con particolare attenzione all’inclusione sociale e parità di genere. AVSI lavorerà per ampliare l’impatto del progetto, il numero dei beneficiari coinvolti e favorirne la sostenibilità grazie a personale altamente qualificato e una rete di relazioni con numerose organizzazioni della società civile e istituzioni locali. Forte delle esperienze maturate in questi anni sul terreno AVSI favorirà il dialogo con il settore privato e le unità di produzione impegnate nel rafforzamento delle capacità dei beneficiari. Verranno coinvolte anche due associazioni burundesi, partner storici di AVSI: CASOBU che assicurerà la formazione nella commercializzazione dei prodotti e APE Burundi che sarà impegnata nelle attività d’identificazione degli attori del settore privato, di selezione e formazione dei beneficiari per il corso d’imprenditoria.

CNR-IMEM (Istituto dei Materiali per Elettronica e Magnetismo del Consiglio Nazionale delle Ricerche) nel progetto AICS – CNR-IMEM si occuperà della formazione di personale burundese: i) sulla bio-sensoristica per il monitoraggio delle piante per il risparmio idrico e la selezione varietale ii) sulla realizzazione di impianti fotovoltaici (PV) per alimentare sistemi di irrigazione. CNR-IMEM realizzerà inoltre prototipi ed impianti pilota di: i) schede per il monitoraggio delle piante ii) impianto di irrigazione alimentato da PV autocostruiti. Tali soluzioni verranno quindi installate presso Maison Parma a Bujumbura.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO – UNIVERSITA’ DI PARMA – Partner di progetto è anche l’Università di Parma tramite il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco. L’attività prevista riguarderà la ‘formazione di formatori’, in ambito di qualità della materia prima e dei prodotti trasformati, trattamenti utili per garantirne la sicurezza al consumo, nonché di buone pratiche igieniche da rispettare nei locali di lavorazione. I docenti dell’Ateneo coinvolti saranno la Prof.ssa Eleonora Carini, responsabile scientifica, e il Prof. Davide Barbanti, assieme al Direttore Prof. Gabriele Costantino.

CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PARMA rappresenta l’artigianato e le piccole e medie imprese del territorio parmense. Insieme ad altri partner del progetto, CNA collaborerà alla realizzazione dello Study Tour, coinvolgendo alcune imprese di trasformazione, lavorazione e confezionamento di prodotti primari, e accompagnando la delegazione burundese in visita alle realtà individuate. Sarà una bella opportunità per conoscere direttamente alcune realtà significative del nostro territorio. Inoltre, attraverso il supporto tecnico di alcune imprese associate a CNA, la delegazione potrà visitare una delle fiere più importanti nel campo dell’impiantistica alimentare, CIBUS TEC.