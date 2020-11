Parma e Noceto insieme per le politiche giovanili

Dopo l’accordo con il Comune di Busseto dello scorso luglio, le Politiche Giovanili del Comune di Parma si affermano nuovamente come buona prassi per creare collaborazioni e opportunità importanti per i ragazzi del territorio.

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa online di presentazione della collaborazione tra i Comuni di Parma e Noceto sul fronte Politiche Giovanili. Presenti alla conferenza stampa Leonardo Spadi Consigliere Incaricato alla Partecipazione Giovanile del Comune di Parma e Manuel Marchinetti, Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili del Comune di Noceto.

“Parma è un punto di riferimento per tutti i giovani della provincia studenti e non. E’ un nostro dovere metterci a disposizione degli altri Comuni per agevolare il flusso di buone prassi e dare al maggior numero di giovani gli strumenti per attivarsi in progetti di cittadinanza attiva anche premiando il loro impegno. Grazie alla sinergia tra gli assessorati alle Politiche Giovanili dei rispettivi Comuni, anche a Noceto sarà attiva la youngERcard, la tessera gratuita della Regione Emilia Romagna dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni che abitano, studiano e lavorano in Emilia-Romagna. La youngERcard permette di avere una serie di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi (come teatri, cinema e palestre) e sconti presso numerosi esercizi commerciali.

Un ringraziamento all’assessore Michele Guerra e a tutto il Servizio Giovani del Comune di Parma per aver sostenuto il progetto” ha introdotto il consigliere Spadi.

Per il consigliere Marchinetti del Comune di Noceto oggi è una giornata importante: “Grazie al supporto e all’aiuto del Comune di Parma anche i nostri giovani avranno strumenti in più per mettere in pratica le loro attitudini e potremmo anche sostenere la loro creatività e disponibilità. Potremmo, tramite la youngERcard, riaccendere e valorizzare ulteriormente il valore del volontariato mettendo in campo un lavoro di squadra che vedrà aziende, associazioni ed istituzioni proporre progetti per i ragazzi”.

La youngERcard è anche una carta di cittadinanza attiva che promuove la partecipazione dei giovani a progetti di volontariato organizzati in collaborazione con enti locali, associazioni, università, scuole, polisportive, circoli, cooperative sociali. Impegnando alcune ore di tempo libero in attività di interesse ambientale, sociale, culturale, sportivo, assistenziale, ricreativo è possibile dare un contributo importante alla comunità in cui si vive. Per ricompensare la disponibilità offerta, sono previsti premi al termine del percorso svolto.

La carta verrà distribuita gratuitamente a tutti i ragazzi di Noceto che ne faranno richiesta, attraverso la registrazione online al sito http://www.youngercard.it, recandosi in un punto di distribuzione consultando l’elenco sul sito, oppure navigando all’interno della youngErmap, sempre nel sito. Una volta compilata la modulistica sarà possibile ritirare la card.

A Noceto le card saranno in distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico da Lunedì a Sabato da dalle 8,15 alle ore 13,15 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,15.

Mentre a Parma ci si può rivolgere all’InformaGiovani in via Melloni 1/b

(Lun: 10-13 e 15-18.30 | Mar: 15.00 – 18.30 | Mer:10-13 e 15-18.30 | Gio:15.00 – 18.30 | Ven: 15.00 – 18.30 | Sab: 10-13 e 15-17.00 ma solo reperibilità telefonica).

Dal 9 dicembre sarà inoltre presente sulla pagina web del Comune di Noceto il link del portale Informagiovani Parma. Un ulteriore strumento a disposizione dei giovani cittadini nocetani per scoprire le opportunità del proprio territorio.

Saranno infine caricate sulla bacheca on line di InformaGiovani di Parma le offerte di lavoro provenienti dalle realtà economiche di Noceto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Nocetowww.comune.noceto.pr.itoppure contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0521/622130

mail: urp.informa@comune.noceto.pr.it

oppure contattare l’Informagiovani di Parma in Via Melloni, 1/B – 43121 Parma

E-mail: info@informagiovani.parma.it – Telefono: 0521.218749

sito internet:https://informagiovani.parma.it/