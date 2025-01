Parma: espulso cittadino straniero

La Polizia di Stato di Parma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha proceduto all’accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna di un soggetto di nazionalità tunisina, irregolare, per procedere alla sua espulsione verso lo Stato di origine.

In particolare, l’uomo, 40enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e già destinatario di ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale nel 2017, veniva rintracciato da personale delle volanti in regolare servizio di controllo del territorio in data 20 gennaio.

In seguito agli accertamenti di rito, l’uomo, con precedenti condanne per reati in materia di stupefacenti, è stato accompagnato alla frontiera aerea di Bologna con decreto del Questore per il suo definitivo rimpatrio nel Paese d’origine.