Parma, fermato durante una rissa si denuda e aggredisce i carabinieri: arrestato 35enne

Due giorni fa, verso le ore 21.00 è arrivata al 112 una segnalazione da parte di un cittadino che allarmato, riferiva di una violenta lite fra due extracomunitari, in evidente stato di alterazione psicofisica, dei quali uno brandiva una bottiglia di birra minacciando il rivale.

Una pattuglia della sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, è immediatamente intervenuta, scorgendo fra le auto in sosta uno dei due contendenti che come riferito dal cittadino era in evidente stato di alterazione psicofisica.

Alla richiesta di esibire un documento il 35enne ha risposto con minacce di morte all’indirizzo dei militari. Proseguendo nella sua condotta a dir poco ostile, alla richiesta di salire sull’auto di servizio lo straniero con mossa repentina si lanciava su ogni superfice disponibile, colpendo con la testa auto in sosta e saracinesche dei negozi chiusi, per poi cercare lo scontro fisico con i Carabinieri che seppure con estrema fatica sono riusciti ad evitare.

Vista la situazione i militari hanno richiesto l’invio di un’ambulanza e di personale sanitario, per effettuare una valutazione clinica dell’uomo e contestualmente di altro personale in ausilio.

La situazione è andata via via peggiorando con il 35enne sempre più aggressivo e determinato ad aggredire i carabinieri con calci e pugni. All’arrivo dell’ambulanza l’uomo si è abbassato i pantaloni e le mutande, rifiutandosi di salire sull’ambulanza.

Con l’intervento di una pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente, con non poca fatica, vista la veemente resistenza fatta di spinte e tentativi di colpire gli operanti in ogni parte del corpo, con calci e pugni, i militari sono riusciti ad ammanettare il 35enne ed a condurlo in Strada delle Fonderie.

Anche all’interno della Caserma il comportamento del 35enne non è cambiato, i tentativi di aggredirli sono perdurati per diverse ore. Nella circostanza, visto il persistere dello stato di aggressività, valutata l’assoluta pericolosità sociale e la totale mancanza di autocontrollo il 35enne, allo stato senza fissa dimora, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato dichiarato in stato di arresto per violenza e resistenza a P.U.

Su disposizione del magistrato di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di Strada Fonderie in attesa dell’udienza di convalida con rito “direttissimo”.

Il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha emesso la misura cautelare non custodiale dell’obbligo di firma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma