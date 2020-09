Parma in Azione e Europa Parma votano no al referendum sul taglio del numero dei parlamentari

Il taglio brutale delle “poltrone” non è altro che lo scalpo che i 5stelle vogliono portare ai loro capi, Grillo e Casaleggio Jr che, in più occasioni hanno sostenuto l’inutilità, in futuro, del parlamento perché pensano di poter demandare le scelte a consultazioni dirette con i cittadini attraverso la rete.

Andremo semplicemente al voto per dare una risposta semplicistica e inadeguata al problema complesso come quello delle inefficienze della politica. Di Maio e soci ingannano gli italiani perché non ci saranno tagli agli sprechi e non ci saranno ipotetiche riforme successive, ridurremo drasticamente il rapporto tra eletti ed elettori con ampi territori privati di rappresentanti in parlamento.

Non siamo contrari alla riduzione del numero dei parlamentari ma la riforma deve prevedere il mantenimento di una sola Camera dei deputati che fa leggi ed esprime la fiducia al governo e una Camera delle Autonomie che rappresenta le regioni e i comuni.

Sabato 12 settembre saremo in centro a Parma per manifestare la nostra contrarietà a un non riforma e a chi si ostina a distruggere le istituzioni democratiche e i fondamenti della democrazia liberale un pezzetto alla volta.

Europa Parma

Parma in Azione