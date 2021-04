Parma in Azione è in campo con le proprie idee per le prossime amministrative

Parma in Azione, la formazione politica di Carlo Calenda, riferimento dell’area Liberaldemocratica e Riformista, è in campo con le proprie idee che vuole mettere a disposizione di un progetto per una nuova stagione politica e amministrativa per Parma.

“Dobbiamo immaginare Parma, città e provincia, con una visione per i prossimi dieci anni, considerando anche gli indiscutibili cambiamenti indotti dal Covid-19 e per questo il nostro impegno”, dichiara Massimo Pinardi, coordinatore provinciale, “sarà dedicato ad analisi approfondite con l’ascolto e il coinvolgimento delle componenti economiche, sociali, culturali e di volontariato di Parma2

Il referenti delle aree provinciali sono: Massimo Pinardi (Coordinatore provinciale) , Matteo Ferroni ( Coordinatore Distretto di Parma), Gianfranco Brusaporci (Coordinatore Distretto Fidenza), Mattia Tonon (Coordinatore Distretto Valli del Taro e del Ceno) e Paolo Bianchi (Coordinatore Distretto Parma Est e Pedemontana).

Serena Brandini è componente del Comitato Promotore Nazionale e referente nazionale sui temi delle Politiche attive del lavoro e formazione professionale.

Guido Conforti è coordinatore regionale per le politiche agricole.

Luigi Buriola responsabile enti locali.

Parma in Azione