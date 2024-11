Parma, lotta alla droga: carabinieri nelle scuole con unità cinofile per controlli e prevenzione

In nessuna delle classi ispezionate, né all’interno delle aree comuni di pertinenza dell’istituto, sono state rinvenute sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei controlli antidroga, nella mattinata del 12 novembre i Carabinieri della Compagnia di Parma, con l’ausilio di unità cinofile hanno disposto un servizio finalizzato a prevenire e reprimere il consumo e lo spaccio di stupefacenti.

i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo di Bologna, hanno ispezionato con esito negativo alcune classi dell’Istituto superiore Pietro Giordani di Parma. In occasione di tali controlli i ragazzi sono stati fatti uscire dalle classi e Draco, un pastore tedesco, specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti di diversa natura ha iniziato la ricerca. Ricerca che è stata estesa anche all’esterno, nelle aree verdi dove nulla di illegale è stato rinvenuto.

L’attività svolta è risultata anche un’occasione educativa dove i Carabinieri hanno sensibilizzato gli studenti circa l’importanza di mantenere un ambiente scolastico sano e privo di droghe.

Attività di questo tipo, che implicano un impiego straordinario di uomini, mezzi e componenti speciali, proseguiranno anche nel prossimo futuro, per una sempre più diffusa sensibilizzazione alla cultura della legalità.

Sotto questo aspetto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in linea con la policy del Comando Generale dell’Arma, hanno svolto diversi incontri con gli studenti delle Scuole Superiori e delle principali Scuole Medie per sensibilizzare i giovani studenti su temi fondamentali come la Legalità e la Giustizia. Gli incontri che proseguiranno anche nei mesi a venire, vedranno diversi Ufficiali e Comandanti di Stazione di tutta la provincia impegnati in un dialogo continuo con i giovani affrontando temi come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere e la sostenibilità ambientale.

