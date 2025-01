Parma, rubano il monopattino a un giovane e poi lo picchiano: denunciati un 23enne e un 30enne

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di mercoledì 1.1.2025, ha denunciato due soggetti resisi responsabili del reato di rapina.

Nello specifico, il primo pomeriggio del giorno di Capodanno, l’attenzione di una “volante” dell’U.P.G.S.P. della Questura di Parma veniva attirata, in questa via Mazzini, da alcuni passanti, che indicavano due giovani, intenti a malmenarne un terzo.

I due soggetti, alla vista dell’equipaggio, si davano precipitosamente alla fuga, ma venivano, tuttavia, prontamente bloccati con l’ausilio di un’altra volante, intanto sopraggiunta.

Il terzo soggetto, ovvero il giovane che stava subendo l’aggressione, dichiarava di essersi recato in un bar di via Mazzini per consumare un caffè, e di aver parcheggiato, fuori dall’esercizio commerciale, il proprio monopattino elettrico. Tuttavia il malcapitato si accorgeva che i due fermati si erano impossessati del veicolo, e lo stavano già portando via: pertanto li rincorreva tentativo di rientrare in possesso di quanto asportatogli.

I due, una volta raggiunti, non esitavano a malmenarlo, pur di garantirsi la fuga con il maltolto.

I due autori del reato, pertanto, venivano condotti in Questura, ed identificati per un cittadino rumeno del 2002 ed un cittadino ucraino del 1995, entrambi annoveranti pregiudizi di Polizia ed in regola sul territorio nazionale.

Per i fatti appena narrati venivano deferiti, in stato di liberà, per il reato di rapina impropria.

Questura di Parma