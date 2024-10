Parma: tre persone denunciate e due patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma in città, con particolare attenzione a quelle zone considerate maggiormente a rischio.

Sono stati intensificati i controlli all’interno del Parco Ducale, in Piazzale della Pace e nelle zone circostanti, compresa l’area attorno alla stazione ferroviaria, con particolare attenzione alla via S. Leonardo.

Diverse le pattuglie impiegate delle quattro Stazioni con competenza in città a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile e personale in borghese della Sezione Operativa.

Nel corso dei posti di controllo a carattere dinamico sono state identificate 75 persone e controllati oltre 37 veicoli.

A seguito dei controlli sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva:

per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere:

un 60enne italiano, fermato nel corso di un posto di controllo sulla via Traversetolo, alla guida della sua autovettura, alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento ha aperto la portiera, dove, all’interno del vano porta oggetti spuntava il manico di un coltello. Inoltre posizionato tra la portiera ed il sedile era ben visibile un tubo in plastica rigida, rivestito in gomma con impugnatura realizzata con nastro isolante.

Il coltello, con lama fissa in acciaio della lunghezza complessiva di 19 cm. ed il tubo, della lunghezza di 45 cm., trasformato artigianalmente in un vero e proprio corpo contundente sono stati sequestrati. Per il 60enne, residente in provincia, una volta completate le formalità di rito, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, perché ritenuto presunto responsabile del reato di porto illegale di armi e oggetti atti a offendere.

Per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica:

Un 47enne italiano, residente a Parma sorpreso in zona Montanara alla guida di un furgone con un tasso alcolemico pari a 0,79 G/L. Patente ritirata e trasmessa alla Prefettura per le determinazioni di competenza.

Un 28enne straniero residente a Parma, controllato alla guida della sua autovettura in viale Fratti, poiché in evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile ad uno stato di ebrezza alcolica, veniva invitato a sottoporsi all’accertamento con alcol test in dotazione. Il 28enne, rifiutandosi categoricamente, veniva denunciato per guida in stato di ebrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamento etilometrico. Patente ritirata e trasmessa alla Prefettura per le determinazioni di competenza.

per ingresso illegale sul territorio nazionale:

Un 47enne senegalese, allo stato senza fissa dimora, che controllato da una pattuglia nei pressi del Parco Ducale è risultato irregolare sul territorio nazionale e per questo denunciato in stato di libertà.

Non è mancata l’attività di contrasto al fenomeno del consumo di sostanza stupefacente. L’attività ha consentito di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, 9 giovani tra i 20 e i 35 anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marjuana e Krak per uso personale.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma