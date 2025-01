Parma, verde pubblico: al via la ricerca di sponsor per oltre 120 rotatorie

Verrà pubblicato la prossima settimana un nuovo avviso pubblico per la ricerca di sponsor finalizzati alla manutenzione di oltre 120 rotatorie presenti sul territorio comunale, nonché di piccole aree verdi. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.



L’avviso pubblico sarà aperto fino all’esaurimento delle rotatorie disponibili e prevedrà un criterio di assegnazione basato sull’ordine cronologico di presentazione delle domande e la definizione di standard operativi per l’allestimento e la manutenzione.



Il contratto di sponsorizzazione avrà durata triennale e sarà rinnovabile una sola volta per pari durata su richiesta del titolare. È prevista la possibilità di assegnare più aree a un solo soggetto o di condividere la stessa area tra più sponsor.



Al momento, già più di 50 rotatorie in città sono gestite in collaborazione con enti privati, che, prendendosi cura dello spazio comune, possono esporre le proprie insegne a scopo pubblicitario. Una novità del nuovo bando è relativa ai cartelli che saranno 4, e non più 3, le cui dimensioni sono modulate a seconda della grandezza della rotonda.



Per maggiori informazioni e adesioni sarà possibile trovare l’avviso pubblico nell’apposita sezione del sito del Comune di Parma dal primo febbraio:



https://www.comune.parma.it/it/amministrazione/documenti-e-dati/bandi-e-avvisi/avvisi-pubblici