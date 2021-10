Parmacotto Group diventa Training Partner del Parma Calcio 1913 per la stagione 2021/2022

Parmacotto Group continua ad aggiungere importanti capitoli alla propria storia sportiva, giocando una nuova stagione insieme al Parma Calcio 1913. Dopo le sponsorship a fianco della squadra ducale nelle passate stagioni, oggi Parmacotto Group assume il ruolo di Training Partner, sposando con ancora maggior forza il progetto di rilancio della società sportiva verso nuovi e ambiziosi traguardi. Il logo Parmacotto, comparirà su tutto il materiale d’allenamento, per il tempo libero dalla Prima Squadra, accompagnando i ragazzi sia in campo che fuori.

Con questo rinnovato impegno, Parmacotto Group si conferma ancora una volta partner strategico per Parma e per i suoi principali protagonisti.

“Siamo davvero orgogliosi – ha dichiarato Andrea Schivazappa, Amministratore Delegato di Parmacotto Group – di continuare a scendere in campo al fianco del Parma Calcio 1913 anche per questa nuova stagione sportiva che auspichiamo essere ricca di soddisfazioni. Attraverso questa sponsorship, Parmacotto Group conferma il proprio impegno di vicinanza al proprio territorio, nel supportare i valori più autentici dello sport. Un grosso in bocca al lupo affinché il Parma ritorni dove merita.”

Parmacotto Group

Parmacotto Group è oggi una famiglia che racchiude al suo interno 3 brand espressione dell’inesauribile vocazione all’alta qualità.

Parmacotto, virtuosi dell’alta qualità, spinti dalla passione e guidati dalla tecnica, sempre alla ricerca delle cose buone, fatte come devono essere fatte.

Boschi Fratelli, maestri stagionatori dal 1861, brand espressione della tradizione del territorio di Parma.

Parmacotto LLC, ambasciatori dell’italian food negli Stati Uniti.

Con un fatturato consolidato di 100 milioni nel 2020, opera sul mercato italiano e internazionale producendo e commercializzando salumi di alta qualità nel canale GDO e dettaglio tradizionale. Oltre al Prosciutto Cotto che rappresenta il core business dell’attività dell’azienda, Parmacotto Group è in grado di offrire una ricca gamma di prodotti: dai salumi tradizionali, agli affettati pronti al consumo.

