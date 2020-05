ParmAsporta.it: il portale delle consegne a domicilio

E’ nato il progetto parmasporta.it.

Il sito è pensato per dare un servizio a tutti quei negozi e locali, che vogliono effettuare la consegna a domicilio o ritiro sul posto dei propri prodotti, di natura principalmente deperibile.

In particolare si rivolge a gastronomie, forni, pasticcerie, macellerie varie, salumerie, ristoranti, gelaterie, ortofrutta, fioristi e prodotti artigianali.

Il concetto principale è quello di dare uno strumento a queste realtà, in grado di rispondere alla crescente domanda di asporto o take away, ad orari prefissati e concordati, con sistemi di pagamento vari.

L’ordine fatto sarà gestito dal negozio, che si premurerà di comunicare al cliente eventuali modifiche all’ordine stesso, sia in termini di costo, che di tempi di consegna, o per qualsiasi altra informazione.

Il flusso di prenotazione spesa è il seguente: ogni bottega avrà il proprio spazio; l’ordine sarà per singolo negozio; se si richiede ritiro sul posto si mandano i propri dati di riconoscimento e si fissa un orario di ritiro; se è prevista consegna a domicilio si inseriscono i dati, si verifica la disponibilità della propria zona e si scelgono fasce orarie di consegna.