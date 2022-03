Parmigiano Reggiano: una nuova tecnologia digitale garantirà ancora di più il tracciamento e la sicurezza alimentare

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano in collaborazione con Kaasmerk Matec (Kaasmerk) e p-Chip Corporation (p-Chip) lancia un’innovativa etichetta digitale per rendere ancora più tracciabile e sicuro il Parmigiano Reggiano DOP. La nuova tecnologia digitale offrirà una garanzia in più sull’autenticità del formaggio nell’interesse dei produttori, di tutta la catena distributiva e del consumatore finale.

“Il Parmigiano Reggiano è uno dei formaggi più antichi e famosi al mondo, ed è un prodotto simbolo dell’agroalimentare italiano – ha affermato Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano – Dalla costituzione del Consorzio nel 1934, siamo stati in prima linea per promuoverne e difenderne l’autenticità e comunicare in tutto il mondo le differenze con prodotti similari che non soddisfano i severi requisiti della DOP. Siamo fieri di essere il primo Consorzio di Tutela a introdurre queste etichette, digitali e sicure, per garantire un prodotto ancora più protetto e tracciato.”

La tracciabilità del Parmigiano Reggiano è già garantita dalla placca di caseina, introdotta dal Consorzio nel 2002, che viene assegnata ad ogni forma al momento della nascita. Sulla placca, realizzata con proteine del latte e quindi edibile e sicura, è presente un codice alfanumerico unico e progressivo e un QR code: costituiscono la carta d’identità del formaggio che, in ogni momento e in ogni luogo, rende possibile identificarne l’origine.

Ora, questo sistema viene portato a un livello superiore grazie alle nuove etichette digitali sviluppate da p-Chip per l’industria alimentare e il Consorzio: un micro-transponder digitale innovativo e sicuro che porta la sicurezza alimentare a fare un significativo passo in avanti rispetto al presente.

Kaasmerk Matec e p-Chip Corporation hanno collaborato per completare questo programma di innovazione ottenendo un dispositivo p-Chip integrato nella placca di Caseina. L’innovazione consiste nella combinazione della placca di caseina con il micro-transponder p-Chip, una cripto-ancora blockchain che crea un «gemello» digitale per gli oggetti fisici. Questo nuovo tag, scannerizzabile, è più piccolo di un grano di sale, altamente resistente ed offre una tecnologia di tracciabilità di nuova generazione al Consorzio del Parmigiano Reggiano.

“Siamo lieti di collaborare con un marchio leader a livello mondiale come Parmigiano Reggiano, per portare una tecnologia di tracciamento rivoluzionaria e di livello mondiale nell’industria alimentare», ha dichiarato Joe Wagner, CEO di p-Chip Corporation. «Integrando i micro-transponder p-Chip nelle etichette in Caseina, il Consorzio del Parmigiano Reggiano può controllare meglio il proprio inventario, proteggere e differenziare i propri prodotti da marchi simili e avere accesso a una tecnologia track-and-trace impareggiabile per proteggersi in caso di richiami o altri problemi. Non vedo l’ora di lavorare con il Consorzio del Parmigiano Reggiano per implementare tutte le potenzialità di questa tecnologia per il loro business.”

Nel corso degli ultimi due anni, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha condotto approfonditi test sull’etichetta p-Chip/Kaasmerk Matec in caseina e ne ha approvato l’utilizzo tecnico per l’autenticazione e la tracciabilità digitale del Parmigiano Reggiano.

“Da oltre 100 anni collaboriamo con i caseifici artigianali per fornire caseine cheesemarks che tutelino in modo inestimabile le loro ricette, contribuendo a salvaguardare la passione e l’artigianalità che mettono nella produzione dei loro formaggi», ha dichiarato Winus Sloot, Amministratore Delegato di Kaasmerk Matec. «Siamo lieti di collaborare con p-Chip per sviluppare questa smart label digitale che consentirà il tracciamento delle forme di formaggio del Consorzio del Parmigiano Reggiano dall’inizio alla fine, garantendo un’ulteriore protezione sia dei consumatori che del Consorzio del Parmigiano Reggiano, inquanto l’etichetta è altamente resistente alle manomissioni.”

La nuova smart label digitale per alimenti verrà applicata su 100,000 forme di Parmigiano Reggiano nel secondo trimestre del 2022. Questa rappresenta la fase finale di “test” su larga scala prima di valutare la possibilità di estendere questa tecnologia a tutta la produzione di Parmigiano Reggiano.

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

Fondato nel 1934, il Consorzio del Parmigiano Reggiano porta avanti l’arte e la tradizione di un prodotto storico d’eccellenza e simbolo degli alimenti Made in Italy. Tutti i produttori di Parmigiano Reggiano fanno parte del Consorzio, impegnato a livello mondiale nella tutela della denominazione e del marchio, nella difesa della tipicità e nella promozione e valorizzazione del Re del Formaggio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.parmigianoreggiano.com/.

Kaasmerk Matec

Kaasmerk Matec è uno dei principali produttori europei di etichette in caseina per formaggi (Cheesemarks, sia rigidi che flessibili). I cheesemarks fungono da certificati di autenticità che aiutano i produttori a proteggere i loro investimenti e la loro identità e danno ai consumatori la certezza di ricevere la composizione, il gusto e la qualità che si aspettano. I cheesemarks garantiscono inoltre trasparenza e tracciabilità in ogni fase del processo di produzione e distribuzione del formaggio. Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://kaasmerkmatec.com/.

p-Chip Corporation

p-Chip Corporation è una società di semiconduttori con sede negli Stati Uniti. Con la sua innovativa tecnologia digitale ha rivoluzionato il tracciamento di prodotti fisici. Il suo micro-transponder p-Chip, estremamente resistente, piccolo come un granello di sale, offre autenticazione, tracciabilità e anticontraffazione.

Dal settore alimentare alle bevande, dal farmaceutico all’elettronica, dai componenti automobilistici ai prodotti agricoli, le aziende utilizzano la tecnologia di tracciamento brevettata p-Chip anche per analisi di mercato, fidelizzazione al brand e di conseguenza migliorare i ricavi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://p-chip.com/.