Parte la campagna elettorale di Priamo Bocchi: sabato banchetto in via Mazzini per la raccolta delle firme

Inizia la campagna elettorale di Priamo Bocchi, candidato sindaco di Parma di Fratelli d’Italia (LEGGI).

Nel logo campeggia la dicitura “Giorgia Meloni per Bocchi sindaco”.

Sabato Bocchi sarà presente al banchetto in via Mazzini, dalle 9 alle 13, e dalle 14.30 alle 19.30, per raccogliere le firme per la presentazione della lista (sarà possibile farlo anche presso la sede provinciale di FdI in borgo del Parmigianino 29).

Inizia col botto anche la campagna social di Bocchi che scrive su Facebook: “Un passaggio a Cibus per incontrare le imprese del Food locale, ma prima… un saluto a una elettrice speciale: mia figlia.” Un post che ha raccolto 500 like… difficile dire quanti di sostegno politico al padre e quanti di apprezzamento per la figlia… AM