Partono i lavori per la “Ponticella” ciclopedonale tra San Vitale Baganza e Poggio Sant’Ilario

Aprirà la prossima settimana il cantiere per la riqualificazione della “Ponticella” ciclopedonale tra San Vitale e Poggio Sant’Ilario Baganza. I lavori, appaltati e consegnati nei giorni scorsi, avranno un costo totale di 210mila euro, di cui 70.000 finanziati dall’Agenzia regionale di Protezione civile e i restanti 140mila suddivisi equamente tra i Comuni di Sala Baganza e Felino. Lavori che, meteo permettendo, si concluderanno entro la prossima primavera e si svolgeranno in tre fasi.

La prima prevede il ripristino della pavimentazione, con la rimozione e sostituzione delle parti superficiali della soletta in cemento armato ammalorate e la pulitura di quelle da rinforzare, sulle quali verranno applicate delle malte speciali ad alta resistenza. La nuova pavimentazione verrà poi impermeabilizzata per garantire la durabilità nel tempo. Naturalmente, durante questo primo step di interventi, sarà necessario chiudere al transito.

La seconda fase interesserà invece le strutture di sostegno. Sulle travi dell’impalcato, nei punti dove il calcestruzzo è compromesso, verranno eseguite opere di consolidamento, con la fissazione di nuovi strati di ricopertura delle armature in ferro e l’applicazione di fibre di carbonio rinforzate.

L’ultima fase dei lavori riguarderà il parapetto, che verrà preliminarmente recuperato con lavori di ripulitura, trattamento a protezione dall’ossidazione e riverniciatura. Per salvaguardare la struttura esistente, migliorando la sicurezza per pedoni e ciclisti, al parapetto verrà infine applicata una rete in acciaio inox.

«Sistemare la Ponticella è per noi una grande soddisfazione – sottolinea il sindaco di Felino Elisa Leoni –. Oltre a rappresentare un pezzo di storia del nostro territorio, è ancora oggi molto utilizzata dalle comunità di Felino e Sala, sia per fare la spesa, sia per sfruttare i trasporti pubblici dei due comuni».

Per il sindaco di Sala Baganza Aldo Spina, la riqualificazione della Ponticella è «una bella esperienza di collaborazione. Entrambe le nostre comunità si sono dimostrate fortemente interessate a questa infrastruttura – osserva il primo cittadino –. Oltre ad essere strategicamente rilevante, la Ponticella presenta caratteristiche di pregio storico-paesaggistico che, ne siamo certi, saranno apprezzate non solo dai nostri concittadini».