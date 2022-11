Passaggio di testimone in AIPo: Gianluca Zanichelli è il nuovo Dirigente per l’Emilia Occidentale

È Gianluca Zanichelli, ingegnere civile, il nuovo Dirigente AIPo per la gestione dell’area territoriale dell’Emilia Occidentale: Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

Zanichelli riceve il testimone dall’ingegner Mirella Vergnani che assume la carica di Dirigente presso la Direzione Transizione ecologica e mobilità dolce dell’Agenzia e che avrà in capo, tra le altre attività, anche l’esecuzione del PNRR progetto di Rinaturazione dell’Area del Fiume Po.

L’ingegner Gianluca Zanichelli si è laureato all’Università di Parma, Facoltà di Ingegneria Civile Idraulica e vanta diverse materie di specializzazione: Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche, Infrastrutture Idrauliche, Difesa e Conservazione del Suolo. Inoltre ha maturato un’esperienza pluriventennale in diverse zone del distretto del Po in diretta e stretta collaborazione con tutti gli enti territoriali chiamati alla gestione del territorio a livello sia centrale che periferico. Spiccano, tra le sue numerose attività professionali, l’infrastrutturazione e il coordinamento degli interventi su nodi idraulici strategici in Piemonte per la mitigazione del rischio alluvionale.