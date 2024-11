Pausa pranzo a Km0 al mercato coperto “Campagna Amica” in piazza Ghiaia

Il mercato coperto di Campagna Amica in piazza Ghiaia, aperto dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 15, prevede uno spazio per una sosta per la pausa pranzo, dove degustare piatti a km zero e di stagione.

In occasione della settimana della Cucina Italiana nel mondo, il menù del Mercato Coperto propone il “Pan Cotechino”, una specialità gastronomica ispirata al mese di novembre con le sue atmosfere nebbiose tipiche della Bassa Parmense, dove, secondo la tradizione, si celebra il mese dedicato al maiale.

Proprio in queste zone della Bassa – evidenzia Coldiretti – si conservano le tipiche tradizioni culinarie contadine come quella del panino al cotechino che l’azienda agricola Spigaroli, attraverso i suoi cuochi contadini, porta in città al mercato di piazza Ghiaia per essere degustato all’interno del Mercato stesso o anche da passeggio, accompagnato dall’agri birra del Birrificio Turris di Borgotaro e dalla degustazione di Parmigiano Reggiano di diverse stagionature dell’azienda agricola Bertinelli e dell’azienda agricola Belloni & Boccacci.

Il pane brioche di grani antichi, caldo e profumato di lievito madre, racchiude un cuore di cotechino sincero vivacizzato da una colorata salsa di verdure in agrodolce; una vera coccola gastronomica, adatta a riscaldare fisico e mente nelle grigie giornate autunnali.

Il Pan Cotechino – ricorda Coldiretti – è parte di un gustoso assortimento di piatti della tradizione, pronti per essere consumati direttamente al Mercato in pausa pranzo o da asporto. Un’occasione ghiotta per riscoprire i sapori autentici del buon cibo italiano e locale, come quello delle sane pietanze di una volta.

“Anche attraverso le proposte culinarie incluse nel menù del Mercato Coperto – sottolinea il direttore di Coldiretti Parma Marco Orsi – i nostri produttori agricoli intendono offrire ai cittadini consumatori un servizio di prossimità, dove spiccano la filiera corta, la qualità, la stagionalità delle pietanze e dei prodotti da degustare e portare in tavola”.

Coldiretti ricorda che il Mercato Coperto Contadino di Piazza Ghiaia è anche uno spazio ottimale per fare una spesa completa e genuina, scegliendo tra un’ampia gamma di prodotti locali freschi come frutta, verdura, Parmigiano Reggiano e formaggi di pecora e capra, carne bio, uova, pane, agrigelato, pasta fresca, vino e olio.