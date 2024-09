Napoli – Parma 2-1, Pecchia: “I miei ragazzi escono vincitori dal Maradona”

Il Parma esce sconfitto da Napoli dopo aver disputato un grande match, deciso solo nei minuti di recupero (11 i minuti assegnati nel secondo tempo) con i gialloblu in inferiorità numerica dal 75′.

Nel primo tempo, dopo 15’ palo di testa di Kowalski, poi su azione seguente dopo la respinta, prende palla Bonny che colpisce il palo. 19’: azione personale di Sohm, discesa in area, palla a Bonny che viene steso da Meret; rigore che lo stesso Bonny realizza.

Nella ripresa il Napoli reagisce e al 66’ Buongiorno colpisce la traversa.

L’episodio clou è al 75′, quando a Suzuki viene estratto il secondo giallo per aver commesso un presunto fallo su Neres in uscita. E’ il capitano Enrico Delprato ad andare tra i pali, costretto a dire no a diversi tentativi azzurri, ma nei minuti di recupero la squadra di Conte ribalta il risultato: Lukaku pareggia al 92′ e Anguissa sigla il definitivo 2-1 al 96′.

NAPOLI-PARMA 2-1Marcatori: 19’ Bonny (rig.), 92′ Lukaku, 96′ Anguissa

NAPOLI (3-4–2-1)Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno; Mazzocchi (78′ Simeone), Anguissa, Lobotka, Olivera (46’ Spinazzola); Politano (69’ Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (62’ Lukaku). A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Ngonge.Allenatore: Antonio Conte

PARMA (4-2-3-1)Suzuki; Coulibaly, Balogh (73’ Osorio), Circati, Valeri (8’ Delprato); Sohm, Bernabé; Man, Kowalski (57’ Almqvist), Mihaila (73’ Charpentier); Bonny (57’ Cancellieri). A disposizione: Chichizola, Corvi, Hainaut, Camara, Cyprien, Leoni, Haj, Mikolajewski.Allenatore: Fabio Pecchia

ARBITRO: Paride Tremolada di MonzaAssistenti: Marco Bresmes, Andrea ZingarelliQuarto Uomo: Federico La PennaVAR: Marco Di Bello. AVAR: Aleandro Di PaoloAmmoniti: Buongiorno, Lobotka, Conte, Mihaila, DelpratoEspulso: SuzukiAngoli: 6-4Recupero: 4’ pt; 11’ st

Le dichiarazioni dell’allenatore Fabio Pecchia, rilasciate al termine della partita Napoli-Parma.

“Grande partita, complimenti ai miei. Usciamo dal campo, dal punto di vista umano, professionale e tecnico da vincitori. Però con zero punti. Abbiamo giocato contro una squadra costruita per lo scudetto, un gruppo che 15 mesi fa vinceva il tricolore e i miei, giovanissimi, all’esordio anche con Kowalski, un 2005 che giocava in Primavera 2 l’anno scorso. Siamo stati una squadra con grande personalità e oggi sono stati grandi i miei. Ci portiamo dietro la voglia di giocare, di aver voluto fare sempre la partita, costruire in un certo modo e siamo andati in vantaggio. Abbiamo creato tante occasioni senza subire nulla e anche nel secondo tempo vedere ultima occasione in 10, quando abbiamo avuto la possibilità di pareggiare, credo che non avremmo rubato nulla. Ho visto nei ragazzi non solo energia fisica che era quella che chiedevo, ma anche una grande intelligenza di voler giocare. Questa partita la porteremo dietro e dovremo prendere un grande spunto. Gli episodi? Non parlo di questo, non parlo degli arbitri, ma parlo solo dei miei. C’è chi deve analizzare le cose, io parlo solo dei miei”.

Le dichiarazioni del capitano Enrico Delprato, rilasciate al termine della partita Napoli-Parma.

‘Delprato portiere? Nessuno lo avrebbe mai pensato, è stata una cosa frettolosa: avevamo finito i cambi, c’era necessità di mandare qualcuno in porta, mi sono guardato con l’allenatore e sono andato io. Peccato perché la partita, per tutti i 90 minuti, nonostante l’espulsione è andata bene. Ci ha condizionato giocare in 10, stavamo difendendo bene, poi purtroppo sono arrivati questi due gol sul finale. Abbiamo fatto una bella prestazione e per questo siamo contenti.La capacità di comprendere i momenti della partita? Dobbiamo alternare momenti in cui difendere il più possibile e altri in cui attaccare, ci lavoriamo molto con l’allenatore e oggi l’abbiamo fatto bene. Peccato per le occasioni che abbiamo concesso e che ci sono costate care. Continueremo a lavorare, anche se affrontiamo queste squadre, con umiltà e personalità, cercando di mettere in difficoltà l’avversario’. (fcparma.com)