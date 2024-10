Pedemontana: al via il progetto “Sogna Ragazzo Sogna”, laboratori teatrali per ragazzi e bimbi

L’espressività teatrale come mezzo per stimolare la creatività, entrare in contatto con le emozioni e scoprire le proprie capacità raccontando una storia attraverso la voce e il corpo.

Questi gli obiettivi dei laboratori gratuiti “Cronache Ribelli” e “Sognatori di Sogni”, rispettivamente dedicati a ragazzi/e e bambini/e, organizzati da UOT – Unità di Organizzazione Teatrale, che prenderanno il via a fine ottobre a Collecchio con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Laboratori per incoraggiare l’ascolto, l’inclusione e l’accoglienza in tutte le loro forme, che rientrano nel progetto “Sogna Ragazzo Sogna” di Azienda Pedemontana sociale, capace di ottenere un finanziamento nell’ambito dell’iniziativa “GECO 13 – Giovani Evoluti e Consapevoli” realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di Politiche giovanili – Servizio civile universale e della Regione Emilia-Romagna, attraverso una convenzione stipulata con l’Unione Pedemontana Parmense. Un progetto “in progress” che prossimamente proporrà a bambini e adolescenti ulteriori opportunità di crescita, educazione al civismo e partecipazione costruttiva, realizzate sempre in collaborazione con soggetti del Terzo settore attraverso attività come l’espressione artistica e la manualità.

Scendendo nel dettaglio, “Cronache Ribelli”, rivolto agli adolescenti dagli 11 ai 15 anni e realizzato in collaborazione con “Officina Giovani”, inizierà il 24 ottobre alle 17.30 a “Casa I Prati” e prevede 20 appuntamenti, tutti al giovedì, che si concluderanno con uno spettacolo aperto al pubblico. Il tema specifico sarà quello di far riflettere i partecipanti sul trovare il proprio posto nel mondo e nella società, facendo anche scelte contro corrente alla ricerca di libertà e di espressione individuale.

Il 29 ottobre, alle ore 17 al Teatro alla Corte di Giarola, ci sarà, invece, il primo dei 15 appuntamenti di “Sognatori di Sogni”, dedicati ai bimbi e alle bimbe dai 6 ai 10 anni (ciclo scuole primarie). Il laboratorio, che si terrà sempre al martedì, vuole essere un luogo di incontro, gioco e ricerca, finalizzato a stimolare nei partecipanti le potenzialità creative, immaginative, motorie ed interpretative.

In entrambi i casi il primo incontro sarà da considerarsi come una lezione prova e i due laboratori saranno condotti dall’attrice e autrice di teatro per l’infanzia Silvia Scotti, che da diversi anni si occupa di formazione per l’infanzia e i giovani.

Per informazioni e iscrizioni occorre contattare UOT, telefonando al 346 6716151 o inviando una mail all’indirizzo info@associazioneuot.it.