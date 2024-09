Pedemontana Sociale, “Insieme si può”: nuovi incontri gratuiti per genitori di adolescenti

Nuovo ciclo di incontri dedicati alle mamme e ai papà con figli e figlie dagli 11 ai 16 anni, che stanno attraversando l’adolescenza, quella fase delicata di passaggio dall’infanzia all’età adulta carica di emozioni, ma che può essere complicata, anche per i genitori. Un periodo di grandi cambiamenti fisici e psicologici che richiede un’attenzione particolare.

Per affrontare meglio questa delicata fase della crescita, il Centro per le Famiglie distrettuale, in collaborazione con l’Ausl, ha organizzato anche per quest’anno un percorso con cinque appuntamenti di gruppo gratuiti per riflettere e condividere esperienze, guidati dalla dott.ssa Valeria Lo Nardo, counselor del Centro per le Famiglie, e dalla dott.ssa Federica Lato, psicologa-psicoterapeuta della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) dell’Ausl.

I cinque incontri si svolgeranno sempre al Centro per le Famiglie di Sala Baganza (Via Vittorio Emanuele II, 36) dalle 18.15 alle 20.15 nei seguenti giorni: lunedì 7 ottobre, mercoledì 6 novembre, mercoledì 4 dicembre, mercoledì 15 gennaio e mercoledì 12 febbraio 2025.

Per partecipare è necessario iscriversi entro venerdì 20 settembre. Per informazioni e iscrizioni, occorre contattare il Centro per le Famiglie allo 0521 331395 (Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8-13 e giovedì dalle 14 alle 17), oppure inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.