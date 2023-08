Pedemontana sociale: riprendono gli incontri gratuiti di “Al Centro si può dire!” per i figli dei genitori separati

Spesso la separazione tra mamma e papà porta con sé tensioni e conflitti che coinvolgono anche i figli, generando in loro preoccupazioni e difficoltà. Ed è proprio con l’obiettivo di affrontare queste situazioni che il Centro per le Famiglie distrettuale, gestito da Azienda Pedemontana sociale, ha dato vita al gruppo di parola “Al Centro si può dire!”, un ciclo di incontri condotto da esperti che riprenderà quest’autunno e al quale ci si può iscrivere nel mese di settembre.

“Al Centro si può dire!” mette a disposizione dei figli di genitori separati uno spazio protetto, dove possono parlare liberamente, confrontarsi e sostenersi sotto la guida di professionisti esperti. Un luogo dove esprimere dubbi e fare domande, trovando sostegno anche grazie allo scambio di esperienze con i coetanei.

Il servizio prevede, in particolare, quattro appuntamenti pomeridiani a cadenza mensile, destinati a gruppi di bambini/e, dai 6 ai 10 anni, e di ragazzi/e, dagli 11 ai 15 anni, l’ultimo dei quali sarà aperto anche ai genitori.

Per fornire maggiori informazioni ai genitori, ma anche agli insegnanti, educatori e avvocati che dovessero essere interessati, è stato organizzato un incontro online che si svolgerà lunedì 4 settembre 2023, dalle ore 18 alle 19. Per richiedere informazioni e ricevere il link per partecipare all’incontro, occorre telefonare al Centro per le Famiglie Distrettuale che risponde al numero 0521 331395 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 17, o inviare una mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.