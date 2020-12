Pese mobili per automezzi a disposizione della Provincia

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sono state effettuate stamattina le prime prove in strada di pesatura di un autocarro utilizzando le nuove pese portatili, simili a quelle utilizzate dalla Polizia stradale. Le nuove pese portatili consentiranno di effettuare la pesatura in loco dei mezzi, compresi i trasporti eccezionali, lungo i percorsi delle strade provinciali senza doversi recare nei centri autorizzati.

Alla prova erano presenti il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi e il dirigente del Servizio provinciale Viabilità ing. Monteverdi.



I nuovi sistemi a breve saranno a disposizione degli assistenti stradali della Provincia. “Si tratta di strumenti importanti, che serviranno per verificare il rispetto dei pesi degli automezzi, e quindi il rispetto o meno delle portate ammesse sulla rete viaria provinciale e sui suoi ponti – spiega il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi – Questo è particolarmente importante per quei tratti sottoposti a vigilanza, dove i controlli potranno favorire una maggiore durata dei manufatti.”